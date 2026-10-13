La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebrará el próximo miércoles 14 de octubre en la Academia de Caballería de Valladolid una nueva edición de las Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa, bajo el título ‘Desinformación y noticias falsas en la gran pantalla’. Esta actividad se centrará en el papel de la información y la comunicación en la seguridad y la defensa a través del cine y otras obras audiovisuales.

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‹ › Foto 1 de 2 La UEMC analiza el papel del cine ante la desinformación

Las jornadas reunirán a expertos del Ministerio de Defensa, profesionales del sector audiovisual y profesores de la UEMC para abordar temas como la desinformación, la guerra cognitiva y la legitimidad en situaciones de conflicto. Las películas y otros contenidos audiovisuales servirán como punto de partida para analizar cómo se representan estos fenómenos.

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El evento comenzará a las 9:00 horas con la inauguración a cargo del coronel director de la Academia de Caballería, Francisco Javier López Villar, y del rector de la UEMC, David García López. A las 9:15 horas, Juan Billón Laá, coronel jefe del Área de Cultura de Defensa, impartirá la ponencia inaugural sobre la relación entre la producción audiovisual y su dimensión geopolítica.

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A lo largo de la jornada, se abordarán películas como ‘Civil War’ y ‘Espías desde el cielo’ para discutir temas como la desinformación y la legitimidad en contextos de crisis. Los académicos de la UEMC analizarán cómo estos filmes representan la realidad de los conflictos y qué lecciones prácticas se pueden extraer de ellos.

La jornada finalizará con un debate sobre las cuestiones planteadas durante las distintas intervenciones, enriqueciendo así el entendimiento del cine como vehículo para la reflexión sobre la defensa y la seguridad en la actualidad.

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