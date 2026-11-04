La Semana del Talento Audiovisual celebrará su duodécima edición del 23 al 26 de noviembre en el Disseny Hub Barcelona. La iniciativa, impulsada por el Clúster Audiovisual de Catalunya, tiene como objetivo conectar el talento emergente con la industria audiovisual.

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‹ › Foto 1 de 2 La Semana del Talento Audiovisual analiza la IA en la formación del sector

La jornada “La generación IA, de la universidad a la industria audiovisual” reunirá a representantes del ámbito académico y a profesionales del sector para analizar el impacto de la IA en la formación y el futuro laboral de los jóvenes.

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El Pitching Audiovisual Universidad-Industria reunirá 33 proyectos universitarios, seleccionados entre 112 candidaturas, con productoras y empresas del sector audiovisual, ofreciendo una plataforma a los jóvenes creadores para presentar sus proyectos.

Durante el evento se llevarán a cabo diversas actividades, incluyendo debates y mesas redondas, en las que se abordarán los retos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial para el sector. Profesionales y estudiantes discutirán sobre cómo la IA está transformando la formación universitaria y la industria audiovisual.

El Clúster Audiovisual de Catalunya, que agrupa a 250 empresas e instituciones del sector, busca situar a la industria audiovisual catalana en el centro de la estrategia económica del territorio.