La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha celebrado este miércoles en la Academia de Caballería de Valladolid una nueva edición de las Jornadas Científicas sobre Cultura de Defensa tituladas ‘Desinformación y noticias falsas en la gran pantalla’. En este evento se ha discutido el papel de la información y la comunicación en cuestiones de seguridad y defensa a través del cine y otras obras audiovisuales.

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‹ › Foto 1 de 4 La UEMC analiza el poder geopolítico del cine y las plataformas

Las jornadas han reunido a expertos del Ministerio de Defensa, profesionales del sector audiovisual y profesores de la UEMC, quienes han abordado temas como la desinformación, la guerra cognitiva y la legitimidad en situaciones de conflicto. Las películas y otros contenidos audiovisuales han servido como punto de partida para analizar la representación de estos fenómenos y su influencia en la comprensión pública.

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La inauguración del evento estuvo a cargo del coronel director de la Academia de Caballería, Francisco Javier López Villar, y el rector de la UEMC, David García López. La primera ponencia, ‘Cine y Defensa. Cine, series y plataformas: ¿Un poderoso instrumento geopolítico?’, fue impartida por Juan Billón Laá, coronel jefe del Área de Cultura de Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.

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Las decanas de las Facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Salud de la UEMC, Carolina Pascual Pérez y Beatriz Fernández Díez, respectivamente, discutieron sobre la desinformación y la seguridad humana a través de la película ‘Civil War’. También, Elvira Jensen Casado y Antonio Vicente Azofra, profesores del Departamento de Humanidades de la UEMC, presentaron una ponencia centrada en la relación entre información y toma de decisiones en el contexto de ‘Espías desde el cielo’ (2015).

La jornada también incluyó una intervención de Fernando Monzón Fabregat, productor ejecutivo de Milyuna Historias, quien abordó la influencia de las narrativas audiovisuales en la percepción de la realidad. Asimismo, José Manuel Fernández López, académico de las Ciencias y las Artes Militares, analizó la relación entre cine, defensa y desinformación en su intervención final. El evento concluyó con un debate que permitió la participación de todos los asistentes.

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