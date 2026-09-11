Dana White abre la puerta a la revancha contra el estadounidense o a un duelo de máxima rivalidad frente al británico, con el horizonte fijado a principios de 2027 debido a la suspensión médica del hispanogeorgiano.

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El horizonte competitivo de Ilia Topuria comienza a despejarse tras su reaparición en las redes sociales. El presidente de la UFC, Dana White, ha ratificado la disposición de la compañía para organizar el retorno de ‘El Matador’ a las artes marciales mixtas. Con la premisa de que el peleador hispanogeorgiano se encuentra en condiciones de volver a la actividad, la dirección de la promotora ha puesto sobre la mesa dos alternativas concretas para su próximo combate, situando el foco en Justin Gaethje y Paddy Pimblett.

Dana White ha manifestado que ambas opciones resultan atractivas para la organización, destacando tanto el valor de una revancha frente a Gaethje como el atractivo mediático de un enfrentamiento contra Pimblett. En el caso del peleador británico, el máximo responsable de la UFC ha precisado que el choque tendría entidad suficiente para encabezar un cartel de primer nivel sin necesidad de disputar un cinturón de por medio. Esta tesitura sitúa al equipo de Topuria ante dos vías deportivas diferenciadas, con el antecedente directo del combate que midió a Gaethje y Pimblett el pasado mes de enero por el título interino de la división, resuelto con victoria para el estadounidense tras la decisión de los jueces.

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A pesar de la confirmación de los posibles contendientes, la fecha exacta para el reingreso de Topuria al octágono permanece sin definir. El deportista fue objeto de una suspensión médica provisional de 180 días, una medida habitual que la organización aplica a los luchadores que sufren lesiones de consideración durante su último compromiso. Aunque los plazos estipulados permitirían en teoría un regreso a finales de diciembre, la costumbre de la UFC de liberar de eventos las semanas de cierre del año por motivos festivos traslada la previsión de su vuelta a los primeros meses de 2027.

Entre las opciones planteadas, la posibilidad de medir las fuerzas con Paddy Pimblett supondría la culminación de un enfrentamiento personal que se prolonga desde hace años. La tirantez entre ambos comenzó con la publicación de una serie de mensajes en redes sociales por parte del británico con burlas dirigidas al pueblo georgiano. La hostilidad verbal derivó en un altercado físico durante la semana previa al evento UFC Londres en 2022, marco en el que Pimblett lanzó un bote al peleador hispanogeorgiano, desencadenando un leve encontronazo que no pasó a mayores pero que consolidó la enemistad entre ambos. Desde aquel suceso, las descalificaciones mutuas en entrevistas y plataformas digitales han sido constantes, manteniendo un clima de tensión continuada que excede el ámbito estrictamente deportivo.