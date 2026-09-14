El delantero del Barcelona se posiciona públicamente ante la votación del galardón tras ganar la Liga, la Supercopa y el Mundial, abriendo el debate directo con Kylian Mbappé y el vigente vencedor Ousmane Dembélé.

Lamine Yamal ha dado un paso adelante en sus aspiraciones para adjudicarse el Balón de Oro. La estrella del Fútbol Club Barcelona ha manifestado de forma explícita su postura sobre quién debe levantar el galardón en la próxima gala. Ante la inminencia de la ceremonia, el atacante del conjunto azulgrana ha decidido posicionarse públicamente y hacer un llamamiento a los votantes para optar al trofeo, una postura que se produce después de que el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se señalase también a sí mismo como candidato.

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Hasta la fecha, las manifestaciones sobre las opciones del jugador de Rocafonda habían procedido principalmente de su entorno. Tanto sus compañeros en el vestuario barcelonista como su entrenador, Hansi Flick, habían expresado con anterioridad que el futbolista debía ser el galardonado. Tras haber ocupado la segunda posición en la pasada edición del certamen por detrás de Ousmane Dembélé, Lamine Yamal no ha dudado en argumentar sus méritos correspondientes a la presente temporada: «Yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado», ha aseverado.

El futbolista fundamenta sus opciones tras haber completado un curso en el que ha levantado los títulos de Liga y Supercopa de España con el Barcelona, a los que suma la consecución del Mundial con la selección española. Durante su intervención en las cámaras de Movistar, el delantero ha reflexionado sobre la carrera por el premio.

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«¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación más larga. Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, esos dos somos Mbappé y yo. Está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe».

Las palabras actuales contrastan con la postura mantenida por el atacante en fechas recientes. El futbolista, cuyo palmarés individual incluye de momento el galardón Golden Boy, valoraba sus opciones de forma diferente en la previa del encuentro de Liga de Campeones frente al Feyenoord, coincidiendo con la publicación de la lista oficial de candidatos: «No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la Selección fue increíble. Opciones tengo porque hice un gran año. No creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. No suplicaré nada», declaró en aquel momento.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".



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Por su parte, Kylian Mbappé también se ha pronunciado sobre sus opciones al trofeo. El atacante francés relacionó el peso de su club con las aspiraciones al galardón: «Cuando juegas con el Real Madrid, que es el mejor club del mundo, se te asocia a estos premios. Cuando la gente me ve en la calle, habla de esto. Es un premio que para cada jugador es muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante. Pero queda mucho tiempo. Y la gente tiene la libertad de pensar quién es el mejor jugador del mundo».

En esta misma línea, el jugador del Real Madrid ha manifestado su percepción personal sobre el debate: «Yo siempre, pero es algo muy personal. Cada uno tiene su opinión. Unos pensarán que sí, otros que no. Es un debate… No todos deben pensar como yo. Este año puede ser bueno para ganar el Balón de Oro, pero lo votan los periodistas y elegirán ellos».

A la pugna por el reconocimiento se ha unido asimismo el actual poseedor del premio, Ousmane Dembélé. El futbolista francés ha defendido el valor de sus actuaciones en las citas clave del calendario: «Fui claramente mejor en los momentos decisivos. Y eso cuenta. Es el primer criterio, ¿no? Soy un competidor, así que mi objetivo es volver a ganarlo. Pero, como ya he dicho, tampoco me obsesiono con ello. A veces lo comento con mi entorno: nos decimos que este año va a ser difícil, que el Balón de Oro está muy abierto, pero ya veremos».