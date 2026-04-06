El vigente campeón del mundo con McLaren revela su ranking de los cuatro mejores pilotos de la historia, excluyendo a Max Verstappen a pesar de su reciente rivalidad por el título.

Tras un 2025 histórico en el que logró romper la hegemonía de Max Verstappen y devolver la gloria a McLaren, Lando Norris ha compartido su visión personal sobre quiénes son los mejores pilotos que han pasado por la categoría reina. En un encuentro con aficionados en el McLaren Racing Club, el británico ha sorprendido al rescatar la figura de Sebastian Vettel y coronar la trayectoria de Fernando Alonso en su «Top 4» histórico.

La lista de Norris está profundamente marcada por sus raíces británicas y su lealtad a la escudería de Woking, pero también por la inspiración que recibió durante sus años de formación en el automovilismo.

El ADN de McLaren: Button y Hamilton

Para abrir su ranking, Norris no tuvo dudas en señalar a sus compatriotas y referentes de la infancia. Jenson Button y Lewis Hamilton ocupan las dos primeras posiciones de su lista.

«Eran los pilotos a los que admiraba de niño. Me inspiraron y, además, ambos son pilotos de McLaren», confesó el campeón de 2025. La conexión con su equipo actual ha sido el hilo conductor de una carrera que ya suma 11 victorias en grandes premios y que le ha permitido superar récords de precocidad y consistencia dentro de la escudería.

El rescate de Vettel y la admiración por Alonso

Aunque las dos primeras plazas estaban claras, la elección del tercer y cuarto puesto resultó más meditada para Norris:

Sebastian Vettel: El británico ha querido reivindicar el legado del tetracampeón alemán. «Cuando empecé en el automovilismo, él ganaba sus campeonatos con Red Bull. Es una gran persona y un piloto increíble», señaló Norris, valorando tanto el talento en pista como la calidad humana del germano.

El británico ha querido reivindicar el legado del tetracampeón alemán. «Cuando empecé en el automovilismo, él ganaba sus campeonatos con Red Bull. Es una gran persona y un piloto increíble», señaló Norris, valorando tanto el talento en pista como la calidad humana del germano. Fernando Alonso: El asturiano cierra el cuarteto de honor. La relación entre ambos siempre ha sido de mutuo respeto, especialmente desde que Norris comenzara a batir registros históricos del español en McLaren, como la racha de 15 carreras consecutivas puntuando que desbancó las 14 que Alonso logró en 2007.

La ausencia de Verstappen

Llama la atención que, a pesar de haber protagonizado una lucha titánica contra Max Verstappen por el Mundial de 2025, el británico no haya incluido al neerlandés en su selección. Norris parece priorizar la influencia emocional y el impacto que estos pilotos tuvieron en su crecimiento profesional por encima de las estadísticas puras o las rivalidades actuales en pista.

Con este ranking, Lando Norris no solo rinde homenaje a sus ídolos, sino que reafirma su posición como el nuevo referente de la parrilla, alguien que ya escribe su propia historia mientras mantiene vivos los legados de quienes le abrieron el camino.