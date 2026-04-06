El mediapunta malagueño ha completado su primera sesión parcial con el resto de sus compañeros, marcando el inicio de su cuenta atrás para reforzar al Real Betis en el decisivo tramo final de la temporada.

SEVILLA – Sonrisas y optimismo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Tras 135 días de ausencia, Isco Alarcón ha vuelto a calzarse las botas para trabajar junto al grupo. El «22» verdiblanco, que cayó lesionado en un accidentado choque con Amrabat durante el duelo de Europa League ante el Utrecht, ha dado hoy el paso definitivo en su recuperación al participar en el calentamiento, los rondos y los primeros ejercicios tácticos de la sesión matinal.

Un retorno medido al milímetro

El regreso de Isco no es fruto de la improvisación. Tras descartarse un tratamiento conservador, el jugador pasó por el quirófano a finales de diciembre para someterse a una artroscopia de tobillo. Desde entonces, el camino ha sido largo y solitario.

Hoy, siguiendo un plan de trabajo similar al de Giovani Lo Celso, el malagueño ha empezado a reintegrarse de forma progresiva. El objetivo de Pellegrini es claro: recuperar la magia de Isco para las últimas jornadas de Liga y, sobre todo, para el sueño de la Europa League, donde el equipo se juega el título continental.

El contexto del equipo: Braga y El Sadar

El retorno de Isco llega en una semana crítica para el club de Heliópolis, que afronta dos retos de altura:

Competición Europea: El viaje a Braga, donde el Betis busca seguir avanzando en el torneo que se ha convertido en su gran ilusión. LaLiga: La visita a El Sadar, clave para blindar esa quinta plaza que garantiza presencia en Europa la próxima campaña.

Novedades en la enfermería y el «caso Bakambu»

Mientras Isco abandona la enfermería, el entrenamiento ha dejado otras noticias destacadas. Cuatro futbolistas se ausentaron del césped:

Junior y Ortiz: Ambos con molestias físicas (hombro en el caso de Ortiz).

Ambos con molestias físicas (hombro en el caso de Ortiz). Bellerín: Con gestión de cargas tras su titularidad ante el Espanyol.

Con gestión de cargas tras su titularidad ante el Espanyol. Cédric Bakambu: La nota negativa. El delantero sigue sin reincorporarse tras los festejos con la selección de la RD Congo tras clasificar para el Mundial. El Betis, junto a Espanyol y Elche, ya ha elevado una queja formal a LaLiga por este retraso injustificado.

Con Isco de vuelta, el Betis recupera no solo a un futbolista, sino al líder espiritual de un equipo que se prepara para el «esprint» final por la gloria.