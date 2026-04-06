El club azulgrana comenzará a percibir una indemnización diaria a partir de las cuatro semanas de baja del brasileño, aunque la compensación económica palidece ante el riesgo deportivo en Europa.

BARCELONA – La lesión de Raphinha durante el amistoso entre Brasil y Francia el pasado 26 de marzo ha activado el Programa de Protección de Clubes de la FIFA. Sin embargo, las condiciones del seguro dejan claro que el alivio financiero para el FC Barcelona será limitado y dependerá estrictamente de la duración de la recuperación del extremo.

Según la normativa vigente, el club catalán no recibirá ni un euro durante los primeros 28 días de baja. Solo una vez superado este periodo de cuatro semanas, la FIFA empezará a abonar una indemnización diaria por el jugador lesionado en una ventana internacional.

20.548 euros por día de ausencia

A partir del día 29 de baja, el Barça ingresará 20.548 euros diarios hasta que el futbolista reciba el alta médica. El programa establece un tope máximo de 7,5 millones de euros por siniestro, una cifra a la que Raphinha no llegaría a menos que sufriera una lesión de larguísima duración.

Las estimaciones actuales para el brasileño son las siguientes:

Plazo previsto: Se espera que esté fuera de los terrenos de juego entre cinco y seis semanas.

Se espera que esté fuera de los terrenos de juego entre cinco y seis semanas. Compensación estimada: Si se cumplen estos plazos, el club se embolsaría aproximadamente 150.000 euros .

Si se cumplen estos plazos, el club se embolsaría aproximadamente . El factor Raphinha: El propio jugador ha prometido intentar recortar los tiempos de recuperación, lo que reduciría aún más la cifra que la FIFA debería pagar al club.

«Calderilla» frente al botín de la Champions

A pesar de la entrada de estos fondos, el análisis económico en las oficinas del Camp Nou es agridulce. Los 150.000 euros de indemnización se consideran «calderilla» si se comparan con los ingresos que el equipo se juega en el tramo decisivo de la temporada.

La ausencia de Raphinha llega en un momento crítico, con los cuartos de final de la Champions League en el horizonte. Mientras la FIFA compensa con miles de euros, el pase a las semifinales de la máxima competición europea está premiado con 15 millones de euros, cien veces más de lo que el club recibiría por la baja de su estrella brasileña.

Para la directiva azulgrana, el verdadero coste de la lesión no se mide en la tabla de indemnizaciones de la FIFA, sino en el impacto que la ausencia del «11» pueda tener en las aspiraciones deportivas y financieras del club en Europa.