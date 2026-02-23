En su obra «Así salvamos al Barça», presentada este lunes, el expresidente azulgrana tilda de «cinismo» la postura de Florentino Pérez sobre el Caso Negreira y defiende la transparencia de su segundo mandato.

Joan Laporta ha vuelto a sacudir los cimientos del fútbol español. En la presentación de su nuevo libro, «Así salvamos al Barça», el expresidente del FC Barcelona dedica un capítulo explosivo al Caso Negreira, devolviendo el golpe a Florentino Pérez tras las recientes declaraciones del mandatario blanco, quien calificó el asunto como «el mayor escándalo del fútbol mundial».

Laporta no solo niega cualquier irregularidad, sino que lanza un desafío directo a sus detractores: «Invito a que especifiquen el partido, el gol o la jugada sospechosa de favoritismo». Sin embargo, el punto más incendiario llega cuando analiza la influencia histórica del Real Madrid en el estamento arbitral.

Siete décadas de «madridismo sociológico»

Para Laporta, el verdadero escándalo no reside en los pagos por asesoramiento técnico del Barça, sino en la estructura del arbitraje español desde hace casi un siglo.

«Durante setenta años, los socios, exjugadores o exdirectivos del Madrid nombraron a los árbitros que debían impartir justicia. ¡Ese fue, sin duda, el mayor escándalo de la historia del fútbol español!», recalca en su libro.

El expresidente argumenta que los comités de árbitros estuvieron presididos de forma casi ininterrumpida por figuras vinculadas al club de Concha Espina, calificando de «ejercicio de cinismo» que el Real Madrid se presente ahora como víctima o parte perjudicada en el proceso judicial en curso.

Crónica de un segundo mandato convulso

Más allá de la guerra dialéctica con Madrid, el libro —que llega a las librerías este 24 de febrero— ofrece un recorrido por las decisiones más difíciles de estos últimos cinco años:

Salidas traumáticas: Revela detalles inéditos sobre los adioses de Leo Messi , Ronald Koeman y Xavi Hernández .

Revela detalles inéditos sobre los adioses de , y . Gestión financiera: Explica el uso de las polémicas «palancas» y fórmulas creativas para enderezar una situación económica que califica de caótica a su llegada.

Explica el uso de las polémicas «palancas» y fórmulas creativas para enderezar una situación económica que califica de caótica a su llegada. Superliga: Aborda su alianza estratégica con Florentino Pérez en este proyecto, a pesar de sus profundas diferencias en otros ámbitos.

Compromiso con la justicia

Laporta insiste en que el FC Barcelona es el principal interesado en esclarecer el Caso Negreira, asegurando que el club seguirá colaborando con la justicia para limpiar una imagen que considera víctima de una «campaña orquestada». Según el dirigente, no existe prueba alguna de que los pagos influyeran en los resultados, defendiendo que se trataba de informes técnicos legítimos.

Con la publicación de este libro, Laporta busca sentar su propia cátedra sobre el relato de su presidencia, justo en un momento en el que la resolución judicial del caso Negreira parece entrar en su fase decisiva.