La UEFA suspende provisionalmente al argentino del Benfica por «comportamiento discriminatorio» en el partido de ida. El club luso recurrirá la decisión, aunque admite que es poco probable que el jugador llegue a tiempo para el choque de este miércoles.

El Santiago Bernabéu no será testigo del reencuentro entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr. La Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA ha anunciado este lunes la suspensión provisional de un partido para el futbolista argentino del Benfica, tras abrir una investigación por los supuestos insultos racistas dirigidos al brasileño durante el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League.

El Artículo 14 de la UEFA entra en juego

La decisión del organismo europeo llega tras el informe preliminar de un inspector independiente, que ve indicios de una violación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, referido específicamente al comportamiento discriminatorio.

La nota oficial de la UEFA aclara que esta suspensión se aplica prima facie (a primera vista) para evitar la presencia del jugador en la competición mientras concluye la investigación detallada. Este castigo provisional no cierra la puerta a sanciones más severas o multas económicas adicionales una vez que el Comité de Control, Ética y Disciplina dicte su resolución final.

El Benfica responde: recurso y defensa de sus valores

El club portugués no ha tardado en reaccionar. A través de un comunicado oficial, el Benfica ha lamentado verse privado de su joven estrella en un partido decisivo, calificando la medida de prematura al estar el proceso aún abierto.

Recurso inmediato: El club acudirá a las instancias de apelación, aunque reconoce que, por los plazos legales, «difícilmente tendrá efecto práctico» para el partido de este miércoles en Madrid.

Compromiso social: El Benfica ha querido blindar su imagen institucional recordando su lucha histórica contra el racismo, mencionando el legado de figuras como Eusébio y el trabajo de su Fundación para desvincular al club de cualquier actitud discriminatoria.

Antecedentes: tensión en Da Luz

El origen del conflicto se remonta al pasado 17 de febrero en Lisboa. Tras anotar el 0-1, Vinicius Jr. denunció públicamente haber sido llamado «mono» por Prestianni, lo que provocó que el árbitro francés François Letexier activara el protocolo contra el racismo de la UEFA.

Con esta sanción preventiva, la UEFA opta por una solución de «riesgo cero», impidiendo que ambos jugadores coincidan de nuevo en el césped mientras se determina si el insulto existió. Para el Real Madrid, la baja de Prestianni supone una pérdida sensible en el esquema ofensivo del conjunto lisboeta, que deberá buscar la remontada en Chamartín sin uno de sus hombres más desequilibrantes.