El Gran Premio de Tailandia de MotoGP ha dejado una jornada para el recuerdo en el circuito de Chang. Marco Bezzecchi (Aprilia) se ha resarcido de su caída en el esprint con una victoria incontestable, aunque el protagonismo mediático se lo han repartido la espectacular remontada de Pedro Acosta y el infortunio técnico de Marc Márquez.

El dominio de Aprilia y el martillo de ‘Bezz’

Desde la salida, Bezzecchi demostró que tenía un ritmo superior. El italiano pasó el rodillo de principio a fin, cruzando la meta con una ventaja de 5,5 segundos. Esta victoria, la tercera consecutiva para él, confirma que la Aprilia oficial es ahora mismo la moto a batir. El éxito de la firma de Noale lo completó Raúl Fernández, quien logró su segundo podio consecutivo al finalizar tercero con la Aprilia satélite.

El «Show» del Tiburón de Mazarrón

Si alguien puso la emoción en pista fue Pedro Acosta. El murciano, que partía sexto, dio un recital de adelantamientos «de todos los colores»:

Superó a Di Giannantonio, Jorge Martín y al mismísimo Marc Márquez.

En la vuelta 23, lanzó un ataque lejano en la última curva para arrebatarle la segunda plaza a Raúl Fernández.

Con este resultado, Acosta se mantiene líder del Mundial con 32 puntos, siete de ventaja sobre Bezzecchi.

La «explosión» de Marc Márquez y el bache de Ducati

La cruz de la moneda fue para Marc Márquez. El octacampeón, que rodaba cuarto e intentaba engancharse a la lucha por el podio, sufrió un incidente poco común en la vuelta 10: su neumático trasero explotó al tocar un piano, provocando un llantazo y el destalonamiento de la goma que lo dejó fuera de combate.

Este abandono certifica un dato histórico: por primera vez en 89 Grandes Premios, no hay ninguna Ducati en el podio. La mejor moto de Borgo Panigale fue la de Di Giannantonio, en sexta posición.

Clasificación de la Carrera – GP de Tailandia

Posición Piloto Moto 1º Marco Bezzecchi Aprilia 2º Pedro Acosta KTM 3º Raúl Fernández Aprilia (Sat.) 4º Jorge Martín Ducati 5º Ai Ogura Aprilia