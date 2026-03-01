El AD Ceuta atraviesa un momento dulce en LaLiga Hypermotion, pero en su vestuario impera la cautela. Su máximo referente ofensivo, Marcos Fernández, ha comparecido ante los medios antes de la complicada visita a Anduva, dejando claro que, pese a los 44 puntos que ostenta el equipo, el objetivo principal sigue siendo asegurar la salvación antes de mirar cotas más altas.

Los números de un delantero de «oficio»

Con siete goles en su casillero, el ariete de Cambrils se ha consolidado como la pieza angular del ataque de José Juan Romero. Tras la victoria ante el Córdoba, Fernández destacó que su papel va más allá del gol:

El delantero subrayó la importancia de las «disputas de balones sucios» y el desgaste con los centrales. Competencia interna: Tras quedar como el único delantero puro de la plantilla, Marcos asegura no caer en la complacencia: «No miro si tengo competencia, siempre me exijo el máximo». Además, elogió el gran nivel de su compañero Kuki Zalazar.

El peligro del Mirandés en Anduva

Pese a la buena racha del Ceuta, Marcos Fernández advirtió que «mirar la clasificación es un error». El delantero no se fía de un Mirandés que define como un equipo «joven, con mucho talento y mucha necesidad».

«Si no estamos al 100%, no sacamos los tres puntos en ningún campo. Hay que igualar el listón de intensidad que propongan ellos en su casa», afirmó con contundencia el ‘9’ caballa.

Hoja de ruta: Permanencia y ambición

El mensaje del vestuario es de unidad y pies en el suelo. Aunque el entorno empieza a ilusionarse con los puestos de privilegio, el delantero marcó los tiempos de la temporada:

Zanjar la permanencia: El objetivo prioritario para el crecimiento del club. Soñar: Una vez conseguida la salvación matemática, el equipo no se pone techos. «No nos acomplejamos con nada. Si ganamos partidos, ¿por qué no estar ahí arriba con los grandes?».

Datos clave del encuentro: Mirandés vs. Ceuta