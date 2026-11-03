El Leganés – Albacete se juega el sábado 7 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Leganés – Albacete

Leganés – Albacete Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Butarque (Leganes)

El Estadio Municipal de Butarque acogerá el encuentro de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion entre el Leganés y el Albacete. El Leganés, actualmente en la 17ª posición con 12 puntos tras 12 partidos, ha tenido un rendimiento reciente complicado, con 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Por su parte, el Albacete ocupa la 21ª plaza con 7 puntos, habiendo logrado 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos. Ambos equipos buscarán revertir su situación en la tabla y sumar puntos vitales.

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Así llegan los equipos

Leganés: 17º con 12 puntos en 12 partidos (10 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-E-D-D-D)

Albacete: 21º con 7 puntos en 12 partidos (10 goles a favor y 23 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: V-V-D-D-D)

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