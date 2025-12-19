La Princesa de Asturias ha alcanzado este jueves un hito relevante en su preparación como futura jefa de Estado y de las Fuerzas Armadas al realizar su primer vuelo en solitario a los mandos de un avión de entrenamiento Pilatus PC-21 en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.

Durante el cuarto mes de instrucción como alférez, la heredera al trono superó previamente las fases exigidas del programa formativo, que incluyen clases teóricas, sesiones en simulador y vuelos acompañada por un instructor. Tras completar con éxito estas etapas, pudo afrontar el denominado vuelo de “suelta”, en el que el alumno pilota la aeronave sin supervisión directa a bordo.

La Casa Real difundió imágenes del momento en el que la Princesa Leonor se prepara en la cabina del avión, así como del despegue y posterior aterrizaje, que se desarrollaron con normalidad. También se la ve saludando a sus compañeros tras completar esta prueba clave dentro de su instrucción aeronáutica.

Este avance se enmarca en la última fase de su formación militar, iniciada el pasado 1 de septiembre, y que contempla instrucción en los tres ejércitos. En la Academia del Aire, la Princesa sigue el mismo plan de estudios que el resto de cadetes, compartiendo formación con más de 70 alumnos.

Con este logro, Leonor continúa avanzando en su preparación institucional y militar, un proceso diseñado para capacitarla en el ejercicio de las funciones que asumirá en el futuro como reina y mando supremo de las Fuerzas Armadas.