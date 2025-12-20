La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado ayer, viernes 19 de diciembre, ya ha sido extraída. Este popular juego de azar, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, continúa siendo uno de los favoritos en España por su bajo coste y la frecuencia de sus sorteos.

Combinación ganadora de la Bonoloto

El resultado del sorteo de este viernes ha dejado la siguiente combinación de números:

13, 15, 25, 35, 38 y 44

• Número complementario: 23

• Reintegro: 7

Cómo funciona el reparto de premios

La Bonoloto destina el 55% de la recaudación total a premios. Para participar, los jugadores deben elegir 6 números de una tabla que va del 1 al 49. Existen dos modalidades principales de juego:

• Apuesta simple: Permite jugar de 1 a 8 apuestas por boleto, seleccionando 6 números en cada una.

• Apuesta múltiple: Ofrece la posibilidad de elegir hasta 11 números, lo que aumenta significativamente las probabilidades de acierto, aunque también incrementa el coste del boleto.

Cada apuesta tiene un valor de 50 céntimos (0,5 €), siendo obligatorio realizar al menos dos apuestas para que el boleto sea validado (un mínimo de 1 euro por sorteo).

Un sorteo con historia y tradición

Desde su creación en febrero de 1988, la Bonoloto se ha consolidado como uno de los pilares de los juegos de azar en España. Su formato permite participar de forma diaria o semanal, validando la misma combinación para todos los sorteos que restan de la semana (de lunes a sábado), siempre que el boleto se registre antes del primer sorteo en el que se desea participar.

Nota aclaratoria: Esta publicación tiene carácter informativo y carece de validez legal. Para el cobro de premios, la única lista oficial válida es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.