La lotería europea por excelencia ha vuelto a poner en juego su millonario bote este viernes 19 de diciembre. El sorteo, que se celebra puntualmente cada martes y viernes en París, ha dejado una nueva combinación de números y estrellas que podría haber cambiado la vida de algún acertante en los nueve países participantes, entre ellos España.

Combinación ganadora de Euromillones

Los números extraídos en el sorteo celebrado anoche en la capital francesa han sido los siguientes:

7, 21, 39, 43 y 44

• Estrellas: 01 y 11

Cómo funciona el sorteo europeo

Euromillones es una de las loterías más importantes del mundo, con una base de jugadores repartida por Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El precio de cada boleto en España es de dos euros y el 50% de la recaudación se destina íntegramente a premios.

El sistema de acumulación de premios es uno de sus grandes atractivos. Si no hay acertantes de primera categoría, el bote se acumula para el siguiente sorteo. Existe un límite máximo para el bote que, una vez alcanzado, detiene su incremento y deriva el exceso de recaudación a la segunda categoría (5 números y 1 estrella), lo que genera premios secundarios mucho más cuantiosos de lo habitual.

Más de dos décadas de historia

Desde su primer sorteo en febrero de 2004, Euromillones se ha consolidado como el juego de azar que reparte los premios más altos en el continente. Los participantes deben seleccionar cinco números de una tabla del 1 al 50 y dos estrellas de una tabla del 1 al 12. En España, los premios se fijan en función de la participación y el escrutinio oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota aclaratoria: Esta información tiene un carácter puramente informativo. La única lista oficial válida para el cobro de premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.