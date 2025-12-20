La lotería europea Eurojackpot ha celebrado este viernes 19 de diciembre un nuevo sorteo, poniendo en juego su atractivo bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. Este sorteo, que se realiza semanalmente en Finlandia, cuenta con la participación de 16 naciones europeas, consolidándose como una de las opciones favoritas para los jugadores en España por sus amplias probabilidades de premio.

Combinación ganadora del Eurojackpot

Los números extraídos en el sorteo de este viernes han sido los siguientes:

08, 09, 15, 35 y 45

(Nota: Tras la extracción de los cinco números principales, se procede a la extracción de los dos ‘soles’, cuyos datos oficiales estarán disponibles en la lista de escrutinio definitiva).

Funcionamiento y premios de la lotería europea

Nacida en Ámsterdam en 2011, Eurojackpot se diferencia por un sistema de juego sencillo pero dinámico. Los participantes deben seleccionar 5 números de una tabla de 50 y, adicionalmente, 2 números (soles) de una tabla de 10. En España, el precio del boleto es de 2 euros.

A diferencia de otros sorteos, Eurojackpot destaca por ofrecer un bote inicial muy elevado y un sistema de premios que se distribuye en numerosas categorías, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún tipo de gratificación. A lo largo de su historia, los botes de este sorteo han llegado a alcanzar cifras récord de hasta 90 millones de euros.

Una cita semanal con la suerte

Cada viernes a las 21:00 horas, los organismos independientes de los países colaboradores se coordinan para este sorteo desde Finlandia. Los resultados ofrecen una alternativa competitiva a otras grandes loterías continentales, manteniendo un equilibrio entre el coste de la apuesta y la cuantía de los premios acumulados.

Nota aclaratoria: Esta publicación tiene carácter meramente informativo. La única lista oficial válida para la comprobación y el cobro de premios es la facilitada por Loterías y Apuestas del Estado o la ONCE, dependiendo del organismo comercializador.