La suerte ha vuelto a repartir millones en el sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado este viernes 19 de diciembre. Además, miles de participantes han puesto a prueba su fortuna con el Super Once, el juego diario que ofrece múltiples combinaciones ganadoras. A continuación, detallamos los números premiados y el reparto de los principales galardones de la jornada.

Cuponazo de la ONCE: Un primer premio de 9 millones de euros

El número principal premiado en el sorteo del Cuponazo de este viernes ha sido el 32.658, perteneciente a la serie 009. Este boleto ha sido agraciado con el premio mayor de 9 millones de euros.

Además del número principal, el sorteo ha dejado los siguientes premios por categorías:

• Premios a las 5 cifras: 134 boletos premiados con 25.000 euros cada uno al coincidir con el número principal.

• Premios menores: Se reparten miles de premios de 150, 15 y 6 euros para quienes tengan las 4, 3 y 2 últimas cifras respectivamente.

• Reintegro: Todos los cupones terminados en 8 reciben el reembolso de los 3 euros jugados. También cuentan con reintegro a la primera cifra los números que comiencen por 3.

Resultado del Super Once: Combinación ganadora

El Super Once, el sorteo que permite elegir entre diferentes niveles de apuesta, ha arrojado la siguiente combinación ganadora para el sorteo celebrado este viernes:

06 – 11 – 12 – 13 – 17 – 21 – 25 – 26 – 29 – 39 – 42 – 43 – 44 – 46 – 52 – 60 – 68 – 80 – 81 – 83

Los premios de este sorteo varían en función de la cantidad de números elegidos (de 5 a 11) y el importe de la apuesta realizada por el participante.

Premios adicionales del Cuponazo

Además del premio principal, el sorteo ha extraído seis números adicionales que reparten 100.000 euros por cupón a los acertantes de las cinco cifras y la serie:

1. 09.916 (Serie 102)

2. 24.571 (Serie 116)

3. 47.104 (Serie 021)

4. 55.332 (Serie 089)

5. 78.291 (Serie 004)

6. 91.448 (Serie 045)

Nota aclaratoria: Esta información tiene un carácter puramente informativo. La única lista oficial válida para el cobro de premios es la proporcionada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).