La Reserva Federal y el BCE se enfrentan al dilema de combatir una inflación impulsada por el petróleo o proteger el crecimiento ante el riesgo de recesión. Los mercados ya descuentan un retraso en la bajada de tipos de interés.

El estallido del conflicto en Irán ha dinamitado los planes de los principales banqueros centrales del mundo. Lo que a principios de año parecía una senda despejada hacia la flexibilización monetaria se ha convertido, de la noche a la mañana, en un laberinto de difícil salida. La Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) deben decidir ahora si mantienen su lucha contra la inflación o si pivotan para evitar un frenazo económico global.

El petróleo: el detonante del miedo

Desde que las primeras bombas cayeron sobre Teherán, el precio del crudo se ha disparado, resucitando el fantasma de la estanflación (estancamiento económico con alta inflación).

La amenaza inflacionaria: El encarecimiento de la energía amenaza con filtrarse al resto de la cadena de precios, alejando el objetivo del 2% que tanto ha costado rozar en los últimos meses.

El encarecimiento de la energía amenaza con filtrarse al resto de la cadena de precios, alejando el objetivo del 2% que tanto ha costado rozar en los últimos meses. La señal de los mercados: Los inversores han reaccionado con cautela. Las expectativas de una bajada de tipos inminente se han enfriado, y ahora el consenso apunta a que los tipos se mantendrán en el rango del 3,50% al 3,75% por más tiempo del previsto.

El dilema de Jerome Powell y Christine Lagarde

Los bancos centrales se encuentran en una posición de «esperar y ver», pero con una presión creciente:

Si suben los tipos: Podrían asfixiar definitivamente el consumo y la inversión en un momento de gran fragilidad geopolítica, provocando una recesión. Si bajan los tipos: Corren el riesgo de que la inflación se desboque debido a los costes energéticos, perdiendo la credibilidad ganada en los últimos dos años.

«Estamos ante la peor disrupción del comercio global desde las guerras mundiales», ha advertido la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, subrayando que la intervención militar está alterando rutas comerciales clave.

Una semana decisiva

Esta semana será clave para el sistema financiero internacional. La Fed se reúne el miércoles, seguida por el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón el jueves. Aunque no se esperan movimientos bruscos en las tasas, todas las miradas estarán puestas en los comunicados oficiales para detectar cualquier cambio en la hoja de ruta frente a la inestabilidad en Oriente Medio.