La Policía Nacional desmantela un entramado en Fuenlabrada, Getafe y Parla en la mayor intervención de este tipo hasta la fecha. Los artículos, procedentes de China, carecían de medidas de seguridad y suponían un riesgo de asfixia para los menores.

En un golpe sin precedentes contra la piratería industrial, la Policía Nacional ha culminado la «Operación Eleven», logrando la incautación de más de 600.000 artículos falsificados. La mercancía, que suma un total de 25 toneladas, consistía principalmente en peluches, llaveros y juguetes inspirados en la popular serie de Netflix ‘Stranger Things’.

Una red logística desde China

La investigación comenzó el pasado mes de febrero, cuando los agentes detectaron un flujo irregular de envíos procedentes de China. Los responsables del entramado utilizaban documentación falsa y datos de contacto inexistentes para intentar eludir el rastro policial.

La operación se ha saldado con dos detenciones:

En Parla: Un hombre, arrendatario de la nave que servía como centro neurálgico de almacenamiento.

Un hombre, arrendatario de la nave que servía como centro neurálgico de almacenamiento. Encargada de pedidos: Una mujer responsable de recepcionar la mercancía ilegal.

Riesgo real para la salud infantil

Más allá del fraude económico a la propiedad intelectual, la Policía Nacional ha alertado sobre el peligro físico que representaban estos objetos. Al ser reproducciones de baja calidad, los artículos no habían pasado los controles de seguridad de la Unión Europea:

Peligro de asfixia: Muchos juguetes contenían piezas pequeñas que se desprendían con facilidad.

Muchos juguetes contenían piezas pequeñas que se desprendían con facilidad. Materiales tóxicos: Los acabados y tejidos de los peluches no garantizaban la ausencia de sustancias nocivas.

Los acabados y tejidos de los peluches no garantizaban la ausencia de sustancias nocivas. Fragilidad: La mala calidad de los materiales aumentaba el riesgo de roturas y cortes durante su uso por parte de niños.

Distribución en el sur de Madrid

El operativo consistió en cinco inspecciones simultáneas en polígonos industriales de Fuenlabrada, Getafe y Parla. Además de las naves, los agentes interceptaron cajas adicionales en diversas empresas de logística, evitando que los productos llegaran a los puntos de venta final.

Este lunes, los responsables de la investigación ofrecerán una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas, donde se expondrá parte del material incautado para mostrar las diferencias de calidad respecto a los productos originales.