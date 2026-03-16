Alfonso Fernández Mañueco logra 33 procuradores y mejora sus resultados, pero queda lejos de la mayoría absoluta. Los socialistas de Carlos Martínez recuperan terreno y los partidos localistas pierden fuelle.

Valladolid | El mapa político de Castilla y León tras el 15-M dibuja un escenario de continuidad, pero con matices estratégicos cruciales. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco se ha alzado con la victoria al obtener 33 procuradores, dos más que en la anterior legislatura, logrando uno de sus objetivos principales: frenar el crecimiento de Vox y consolidarse como la fuerza central de la derecha.

Mañueco sale reforzado, pero sigue condicionado

Aunque el PP celebra la victoria, el resultado deja a Mañueco ante el mismo dilema que en 2022. Con 33 escaños, se queda a ocho de la mayoría absoluta (41), lo que le obliga a mirar nuevamente hacia su derecha para garantizar la gobernabilidad. No obstante, el crecimiento de los populares le otorga una posición de mayor fuerza para negociar frente a un Vox que no ha logrado el «sorpasso» ni la capacidad de bloqueo total que buscaba.

El PSOE frena su caída

La otra gran noticia de la noche ha sido la capacidad de recuperación del PSOE. Bajo el liderazgo de Carlos Martínez, los socialistas han logrado estabilizar su electorado y mejorar sus expectativas respecto a los sondeos iniciales. Aunque no tienen opciones de formar Gobierno, el resultado les permite ejercer una oposición robusta y desmentir el hundimiento del «sanchismo» que vaticinaba el bloque de la derecha durante la campaña.

Claves de la jornada:

Freno a la ultraderecha: Vox mantiene una presencia significativa, pero el crecimiento del PP ha limitado su capacidad de expansión en el mundo rural, un nicho clave en esta autonomía.

Vox mantiene una presencia significativa, pero el crecimiento del PP ha limitado su capacidad de expansión en el mundo rural, un nicho clave en esta autonomía. El declive del localismo: Las plataformas de la «España Vaciada», que en comicios anteriores fueron determinantes, han perdido peso específico, volviendo a un escenario donde los grandes partidos nacionales recuperan el protagonismo.

Las plataformas de la «España Vaciada», que en comicios anteriores fueron determinantes, han perdido peso específico, volviendo a un escenario donde los grandes partidos nacionales recuperan el protagonismo. Participación: La jornada electoral transcurrió con una participación sólida, lo que refuerza la legitimidad de unos resultados que obligan, una vez más, al pacto y al diálogo.

El camino hacia la investidura

Mañueco ya ha anunciado su intención de iniciar una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, aunque ha dejado claro que su prioridad es un «Gobierno estable y en solitario». Sin embargo, la aritmética parlamentaria apunta a que la llave sigue en manos de una formación de Santiago Abascal que ya ha advertido que no regalará sus votos a cambio de nada.