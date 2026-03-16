El candidato del PP, con 33 procuradores, reivindica su derecho a liderar el diálogo y recuerda a la formación de Abascal el «buen pacto» de 2022 que ellos mismos rompieron en 2024.

Con los datos de las elecciones del domingo sobre la mesa, Alfonso Fernández Mañueco ya ha comenzado a marcar el terreno de la próxima legislatura. En una entrevista concedida a la cadena COPE este lunes, el líder del PP ha sido claro sobre sus preferencias: gobernar en solitario mediante acuerdos puntuales, una fórmula que, según sus palabras, «es lo que mejor ha funcionado» en la comunidad.

El mandato de las urnas: diálogo pero sin el PSOE

Tras lograr 33 procuradores (dos más que en los comicios anteriores), Mañueco se siente legitimado para liderar el proceso de negociación. Aunque admite que los ciudadanos han pedido «dialogar», ha cerrado de forma tajante la puerta a cualquier entendimiento con el Partido Socialista de Carlos Martínez.

Veto al «sanchismo»: Mañueco considera que el PSOE de Castilla y León «no es de fiar» y tacha de estrategia electoral su oferta de dejar gobernar a la lista más votada.

Mañueco considera que el PSOE de Castilla y León «no es de fiar» y tacha de estrategia electoral su oferta de dejar gobernar a la lista más votada. Inviabilidad: Para el candidato popular, construir un proyecto con los actuales dirigentes socialistas es «absolutamente inviable».

El recado a Vox: estabilidad frente a «sillones»

La relación con Vox será el eje central de las próximas semanas. Mañueco ha aprovechado la jornada post-electoral para lanzar varios mensajes directos a la formación de Santiago Abascal:

El pacto roto: Ha recordado que en 2022 ya se alcanzó un «buen acuerdo» que Vox decidió romper unilateralmente en julio de 2024 debido a las discrepancias por la acogida de menores migrantes. Programa antes que cargos: El presidente en funciones ha coincidido con Abascal en que «lo importante no son los sillones», instando a Vox a centrarse en un proyecto de estabilidad para cuatro años y no en el reparto de carteras. Modelo para España: Mañueco busca que Castilla y León sea el «ejemplo de alternativa al sanchismo» para el resto del país, basándose estrictamente en el proyecto del Partido Popular.

Escenario parlamentario tras el 15-M

Con 33 escaños, el PP se sitúa lejos de la mayoría absoluta (fijada en 41), lo que le obliga a entenderse con Vox o buscar la abstención de otras fuerzas. La estrategia de Mañueco parece pasar por presionar a los de Abascal con el fantasma del pacto anterior, sugiriendo que la responsabilidad de que no hubiera continuidad en el Ejecutivo fue exclusivamente de ellos.