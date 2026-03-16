Rafael Ramón Mompó, edil de Compromís y responsable de Servicios Jurídicos, fue arrestado el domingo por la noche. Se enfrenta a cargos por violencia de género y a una posible inhabilitación de su cargo público.

La Guardia Civil ha detenido a Rafael Ramón Mompó, concejal de las áreas de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea, como presunto autor de un delito de violencia de género. El arresto se produjo este domingo por la noche tras una denuncia que describe un episodio de violencia física contra su pareja.

Los detalles de la denuncia

Según consta en las diligencias, los hechos ocurrieron en el marco de una fuerte discusión. La víctima denunció ante las autoridades que el político, perteneciente a la formación Compromís, le propinó presuntamente una bofetada y, acto seguido, la arrastró por el suelo.

Tras recibir el aviso, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Altea se personó en el lugar de los hechos para proceder a la detención inmediata del concejal y dar asistencia a la mujer.

Proceso judicial y posibles condenas

El edil pasará a disposición judicial durante la mañana de este lunes. El entorno de la víctima ha solicitado que el juez imponga medidas cautelares de protección, entre las que se barajan:

Orden de alejamiento.

Prohibición de comunicación por cualquier medio o vía.

En el ámbito penal, el caso se rige por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. De confirmarse los hechos en una sentencia firme, Mompó no solo se enfrentaría a penas de prisión, sino también a la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, lo que le obligaría a abandonar sus funciones en el consistorio de Altea.

Reacción institucional

El Ayuntamiento de Altea se encuentra a la espera del devenir judicial para tomar decisiones sobre las competencias que ostenta el detenido. El caso ha generado una gran conmoción en la localidad alicantina debido al peso de las áreas que Mompó dirige en el Gobierno municipal.