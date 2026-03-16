Bajo el lema «Queremos una vida digna», las centrales mayoritarias (ELA, LAB y Steilas) paralizarán Hego Euskal Herria para exigir un salario mínimo propio y medidas contra el empobrecimiento de la clase trabajadora.

El 17 de marzo no será un martes cualquiera en el norte. Euskadi y Navarra se preparan para una huelga general que busca marcar un antes y un después en la negociación colectiva. La reivindicación es clara y ambiciosa: elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los 1.221 euros actuales hasta los 1.500 euros.

Un frente sindical y social amplio

La convocatoria, liderada por ELA, LAB, Steilas (educación), Hiru (transporte) y Etxalde (sector primario), cuenta además con el apoyo de CNT, CGT y Solidari. Los organizadores reportan cifras de adhesión récord, con más de 1.700 comités de empresa sumados a la protesta y la celebración de unas 2.000 asambleas en centros de trabajo.

«Estamos viviendo un empobrecimiento muy importante de las condiciones de vida», señala Pello Igeregi, responsable de ELA. Por su parte, Endika Pérez (LAB) califica la subida como una medida «justa, legítima y viable», destacando que solo falta «voluntad política».

Las 3 claves del conflicto

Soberanía social: Los sindicatos reclaman la transferencia de competencias para que el SMI se decida en Hego Euskal Herria, adaptándose al coste de vida real de la región y evitando las leyes «impuestas desde Madrid». Lucha contra la pobreza: Según datos de ELA, unas 600.000 personas en estas comunidades están en riesgo de exclusión. Un SMI de 1.500 euros sacaría de la precariedad de forma directa a 165.000 trabajadores a jornada completa. Bloqueo negociador: La huelga llega tras la «cerrazón absoluta» de la patronal a negociar y la negativa de los parlamentos vasco y navarro a tramitar iniciativas legislativas sobre el salario mínimo.

Un tablero sindical dividido

La jornada de huelga también evidencia la fractura con los sindicatos de ámbito estatal. CCOO y UGT se han mantenido al margen de la convocatoria, apostando por la vía del «Salario Mínimo de Convenio» en la mesa negociadora prevista para el próximo 24 de marzo, argumentando que esta vía ofrece «mayor seguridad jurídica».

El espejo europeo

Para justificar la viabilidad de los 1.500 euros, los convocantes miran a Europa, donde países como Alemania (2.054 €), Francia (1.767 €) o Irlanda (2.134 €) presentan cifras significativamente superiores, situando la demanda vasco-navarra en una franja moderada dentro del contexto de la UE.

Comparativa: El SMI en cifras (Marzo 2026)