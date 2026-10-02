El sector inmobiliario registra la fuga de oferta de arrendamientos hacia el mercado de compraventa, motivado por los precios récord de venta y el repunte de riesgos jurídicos en el alquiler.

Lee tambien: Nuevo choque por el “monumento a Franco” de Tenerife: el Ayuntamiento busca protegerlo y el Gobierno exige retirarlo

España | La incertidumbre regulatoria y la tramitación de las nuevas medidas sobre el mercado de la vivienda en el Congreso están acelerando un trasvase de oferta en el sector inmobiliario. Un número creciente de propietarios y pequeños tenedores ha comenzado a retirar sus inmuebles del mercado de alquiler habitual para volcarlos al mercado de compraventa o dejarlos fuera de circulación.

El fenómeno responde a una doble vertiente económica: mientras que el precio de la compraventa se sitúa en máximos históricos en gran parte del territorio nacional, el alquiler residencial es percibido por los arrendadores como una actividad sujeta a «riesgos máximos» e inseguridad jurídica. Las agencias inmobiliarias advierten de que esta contracción de la oferta de arrendamiento presionará todavía más al alza los precios del mercado de alquiler para los ciudadanos que buscan vivienda.

Lee tambien: Giro en los juzgados: los jueces empiezan a facilitar los desahucios ante la imposibilidad de negociar con los ‘okupas’