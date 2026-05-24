Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández lidian astados de la ganadería de Alcurrucén en la decimoquinta cita del ciclo taurino madrileño

La Plaza de Toros de Las Ventas acoge este domingo, 24 de mayo, una de las citas de la Feria de San Isidro 2026 que despierta el interés de los aficionados más atentos del ciclo madrileño. El coso de la capital de España reúne en su ruedo una combinación de experiencia y juventud en una tarde que aspira a dejar huella en la presente edición del abono isidril, compuesta por un total de 26 festejos.

El festejo taurino de hoy comenzará a las 19:00 horas y supondrá la decimoquinta corrida del abono de San Isidro. Para esta ocasión, los tres diestros acuden a la monumental madrileña con el objetivo de lograr el triunfo ante una de las divisas de mayor regularidad y reconocimiento en el panorama taurino actual. Las entradas de la corrida continúan disponibles en la plataforma oficial de Plaza 1 y en los despachos autorizados, con una escala de precios que oscila entre los 27,50 y los 260,70 euros.

Toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández

La terna de este domingo 24 de mayo está compuesta por los diestros Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández, quienes se encargarán de la lidia y muerte de seis ejemplares procedentes de la ganadería extremeña de Alcurrucén, uno de los hierros habituales y de acreditada trayectoria en las grandes ferias del calendario nacional.

El diestro malagueño Saúl Jiménez Fortes regresa a la plaza de Las Ventas tras haber completado una andadura profesional forjada en plazas de máxima responsabilidad. Fortes recibió el doctorado en la plaza de Vista Alegre de Bilbao en el mes de agosto del año 2011, en una ceremonia en la que El Juli actuó como padrino de alternativa. Su confirmación en el ruedo madrileño se produjo dos años más tarde, en el marco de la Feria de San Isidro, compartiendo cartel junto a los matadores Morante de la Puebla y José María Manzanares.

Junto al torero de Málaga comparece David de Miranda, un espada que ya conoce los honores de cruzar el umbral de la Puerta Grande de Madrid. El diestro onubense firmó dicha gesta en mayo de 2019, la misma jornada en la que confirmaba su alternativa en Las Ventas, tras cortar dos orejas a un astado perteneciente a la vacada de Juan Pedro Domecq.

El tercer componente de la terna es el madrileño Víctor Hernández, un nombre que concita un destacado interés entre los abonados de este San Isidro 2026. Hernández adquirió la condición de matador de toros durante la temporada de 2023 en el coso de Alcalá de Henares, donde salió a hombros de la plaza tras cortar tres apéndices. El espada de la región madrileña ya obtuvo éxitos previos en el ruedo de Las Ventas durante su etapa como novillero.

Horario y dónde ver la corrida de San Isidro por televisión

La decimoquinta de feria dará comienzo a las 19:00 horas. Para los aficionados que no asistan a los tendidos de la monumental madrileña, el festejo taurino se podrá seguir en directo por televisión y plataformas digitales a través de diferentes opciones de emisión.

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En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la cadena autonómica Telemadrid ofrecerá la señal en abierto, que también estará disponible mediante la plataforma digital TLMad. Asimismo, la retransmisión de la corrida de Alcurrucén se difundirá de manera simultánea en el ámbito autonómico por las emisoras À Punt, Castilla-La Mancha Media y Aragón TV, permitiendo el seguimiento de la jornada desde distintas regiones del territorio español.

La presente cita isidril se encuadra dentro de los 26 espectáculos que vertebran la Feria de San Isidro 2026, un ciclo que para las próximas jornadas conserva citas tradicionales del calendario taurino de la capital como la Corrida de la Prensa o la Corrida In Memoriam.