En las VTALKS organizadas por Vecinos Felices, el sector inmobiliario ha propuesto abordar la vivienda con una visión a 30-50 años que garantice estabilidad en suelo, financiación, construcción y acceso, además de fijar plazos máximos para resolver las licencias y estudiar el silencio administrativo positivo cuando estos se incumplan.

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El encuentro, celebrado en Cosentino City Barcelona bajo el título «Vivienda y Ley: un escenario en transformación», reunió a profesionales de los ámbitos jurídico, inmobiliario, empresarial y técnico para analizar los cambios normativos que afectan al mercado residencial y plantear medidas que permitan aumentar la oferta. Entre las propuestas destacaron el establecimiento de plazos máximos y silencio positivo para licencias e informes sectoriales, y una mayor coordinación tecnológica entre administraciones.

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Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices, destacó la necesidad de un pacto que dé certidumbre a quienes alquilan, compran, construyen y gestionan propiedades. «No podemos rediseñar completamente la política de vivienda cada vez que comienza un nuevo ciclo político», afirmó.

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El pacto propuesto distingue entre la vivienda social destinada a personas en situación de vulnerabilidad y la vivienda asequible para jóvenes y familias con dificultades de acceso a precios actuales. Además, se demandó que las licencias y los informes sectoriales cuenten con plazos máximos de resolución.

Asimismo, se plantearon incentivos fiscales y avales públicos para facilitar el acceso a la vivienda, haciendo referencia a modelos exitosos en otros países. Durante el coloquio, los expertos coincidieron en que España necesita objetivos compartidos y procedimientos eficientes para abordar el aumento de la oferta residencial.