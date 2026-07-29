El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirma la mejora en la evolución de los fuegos desde el Puesto de Mando de Navalcarnero, aunque advierte de que se mantiene activado el Nivel 3 de emergencia nacional.

Navalcarnero (Madrid) — Los incendios forestales que asolan las provincias de Ávila y Madrid se encuentran «técnicamente estabilizados» una semana después del inicio de la crisis ambiental, según ha anunciado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras una estimación inicial, los fuegos han arrasado ya más de 70.000 hectáreas, convirtiendo este episodio en uno de los más graves registrados en la zona central de la península.

El pronunciamiento ha tenido lugar tras la reunión del Consejo Nacional de Protección Civil celebrada en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (Madrid). El titular de Interior ha detallado que el criterio técnico parte de la Dirección Operativa de la emergencia, encabezada por la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el aval de los informes técnicos territoriales y regionales.

«Sin perjuicio de este criterio técnico, los efectivos siguen trabajando sobre el terreno y, por el momento, no se rebaja el nivel de preemergencia», ha precisado Grande-Marlaska.

Se mantiene el Mando Único y la emergencia nacional

A pesar del avance favorable en las labores de contención, el Gobierno central ha decidido mantener vigente la declaración de Nivel 3 de emergencia nacional en los frentes de Ávila y Madrid. Esta medida implica que la gestión directa de los dispositivos de extinción continúa bajo el control unificado del Ministerio del Interior.

El ministro ha aclarado que la posible rebaja al Nivel 2 se evaluará paulatinamente: «Se realizarán las valoraciones oportunas y, cuando proceda, se tomarán las decisiones pertinentes siempre en términos de proporcionalidad y adecuación a la seguridad sobre el terreno».

Cautela en la investigación del fuego de Burgohondo

Respecto a las causas del incendio originado en el municipio abulense de Burgohondo —considerado ya el mayor de la historia reciente de la zona con unas 50.000 hectáreas destruidas—, Grande-Marlaska se ha mostrado prudente al ser preguntado por la detención del propietario de una maquinaria industrial presuntamente vinculada con el inicio de las llamas.

El ministro ha solicitado margen de actuación para los efectivos judiciales y de la Guardia Civil: «Dejemos que la investigación se vaya desarrollando con todos los elementos necesarios para poder determinar el origen sin duda alguna y, evidentemente, delimitar las responsabilidades correspondientes».