La serie reina de las sobremesas alcanza esta semana su hito histórico: el capítulo 500. Entre despedidas, tensiones accionariales y el intento desesperado de Andrés por recuperar a Begoña, Perfumerías de la Reina vive una de sus semanas más intensas.

Lunes 16 de febrero (Capítulo 499): El dilema de Luis

La semana arranca con Luis en una encrucijada: debe decidir a quién vender sus acciones de la empresa. Damián, en un movimiento estratégico, anima a Digna a que sea ella quien las adquiera. Mientras tanto, Carmen comunica a Tasio su decisión final sobre el traslado a la «casa grande», un cambio que no será tan sencillo como parece. En la fábrica, Andrés y Gabriel chocan frontalmente por la necesidad de contratar un sustituto para Luis.

Martes 17 de febrero (Capítulo 500): Hito histórico y confesiones

En el capítulo 500, la emoción está a flor de piel con la despedida de Luis de toda la familia. Valentina revela su gran secreto a Carmen y Claudia, mientras que Andrés aprovecha el revuelo emocional para intentar, una vez más, recuperar el amor de Begoña. Por su parte, Gabriel parece decidido a cambiar de actitud y esforzarse por ser un buen padre y marido, una transformación que muchos miran con recelo.

Miércoles 18 de febrero (Capítulo 501): La respuesta de Begoña

La resistencia de Begoña ante los intentos de Gabriel por forzar una «familia unida» marca la jornada. Sin embargo, la tensión aumenta cuando Begoña debe dar una respuesta definitiva a los acercamientos de Andrés. En paralelo, Gabriel recibe una inquietante citación notarial para la lectura de un testamento que podría cambiar el equilibrio de poder, y Nieves muestra su descontento con el nuevo rumbo profesional de Mabel.

Jueves 19 de febrero (Capítulo 502): Nuevas alianzas y desconfianzas

La lectura del testamento depara un encuentro inesperado para Gabriel. En el dispensario, Miguel acepta finalmente ser el nuevo médico, pero su trato con los pacientes empieza a preocupar seriamente a Luz. Mientras Begoña busca refugio en el voluntariado de la casa cuna, observa desconcertada la inusual actitud cariñosa de Gabriel con su hijo. Además, surge una sorprendente buena sintonía entre Valentina y Andrés.

Viernes 20 de febrero (Capítulo 503): Pactos de necesidad

La semana cierra con un conflicto laboral: un despido improcedente provoca el estallido de las chicas de la tienda. Carmen, cada vez más incómoda, rehúye a la familia De la Reina durante el desayuno. Ante la falta de capital de Damián, este rechaza con orgullo un préstamo de Digna. Finalmente, y tras días de incertidumbre, Begoña y Gabriel deciden dejar a un lado sus diferencias y sellan un pacto de hierro por el bienestar de sus hijos.