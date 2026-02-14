Miles de facultativos de toda España se manifiestan este sábado desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad para exigir un texto propio que reconozca sus singularidades. La movilización precede a cinco días de paro total previstos para la próxima semana.

La profesión médica española ha trasladado este sábado su malestar a las calles de Madrid. Profesionales procedentes de todas las comunidades autónomas participan en una manifestación masiva que recorre el centro de la capital para mostrar su rechazo frontal al acuerdo sobre el Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos de clase. La movilización, que se desarrolla bajo el lema ‘Por un estatuto propio del médico y el facultativo’, supone el preludio de una huelga nacional de cinco días que paralizará la asistencia sanitaria entre el lunes y el viernes de la próxima semana.

Una marcha por la dignidad profesional

La convocatoria, impulsada por un Comité de Huelga que aglutina a las principales fuerzas sindicales médicas del país —CESM, SMA, Metges de Catalunya, AMYTS, SME y O’MEGA—, ha arrancado a las 12:00 horas frente al Congreso de los Diputados. Los facultativos exigen la negociación de un texto exclusivo que recoja las especiales condiciones de formación y responsabilidad de su categoría, denunciando que el borrador actual ignora sus necesidades reales tras 23 años sin actualizarse.

Entre las reivindicaciones fundamentales destaca la implantación efectiva de la jornada de 35 horas semanales. Los sindicatos denuncian que, en la práctica, los médicos afrontan jornadas de hasta 80 horas bajo el pretexto de las «necesidades del servicio». Asimismo, exigen que las horas de guardia se abonen, al menos, como una hora ordinaria y que computen para la jubilación, ya que actualmente este tiempo extraordinario solo se tiene en cuenta para el IRPF.

El conflicto del Estatuto Marco

El detonante de la protesta fue el anuncio, el pasado 26 de enero, de un acuerdo entre Sanidad y las centrales SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF para tramitar el nuevo Estatuto Marco. El Comité de Huelga sostiene que dicho pacto se ha fraguado sin una «verdadera negociación» con los médicos, ninguneando a la única fuerza profesional presente en la mesa, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

Los facultativos critican que el capítulo dedicado específicamente a su labor es «anecdótico» e «insuficiente», limitándose a regular de forma discriminatoria las guardias sin entrar en la profundidad de sus condiciones laborales. Denuncian una sobrecarga asistencial y listas de pacientes inasumibles que, unidas a la falta de conciliación, están provocando el abandono del Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte de muchos profesionales.

La postura del Ministerio y el calendario de paros

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido una postura firme de rechazo a una norma exclusiva para los médicos, alegando que tal distinción «rompería la cohesión» del sistema. En una misiva enviada recientemente al Comité, García instó a los facultativos a recurrir a iniciativas parlamentarias o negociar directamente con las autonomías, al tiempo que lamentó el impacto que la huelga tendrá sobre los pacientes.

Los sindicatos médicos han respondido que la huelga es la «última opción» tras agotar todas las vías de diálogo posibles, incluyendo comparecencias en el Senado y decenas de reuniones estériles con el Ministerio. La protesta de hoy es solo el inicio de un calendario de movilizaciones que contempla cinco semanas de huelga hasta el mes de junio:

• Febrero: Del lunes 16 al viernes 20.

• Abril: Del 27 al 30.

• Mayo: Del 18 al 22.

• Junio: Del 15 al 19.

La manifestación concluirá ante las puertas del Ministerio de Sanidad, donde los responsables sindicales leerán un manifiesto exigiendo una rectificación inmediata del Gobierno para evitar el colapso de la asistencia la próxima semana.