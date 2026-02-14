El Ayuntamiento recomienda el uso del metro y Sevici ante el cierre de vías principales como el Paseo de las Delicias y María Luisa. Tussam suprimirá el servicio de seis líneas y modificará los itinerarios de casi toda su red durante la mañana.

Sevilla se prepara para una nueva edición de su maratón este domingo, 15 de febrero, una cita que transformará la movilidad en la capital hispalense desde primera hora de la mañana. El dispositivo de seguridad y tráfico, activado por el Ayuntamiento, establece restricciones que afectarán al flujo circulatorio desde la Avenida de María Luisa, punto de salida a las 8:30 horas, hasta el Paseo de las Delicias, donde se ubicará la meta aproximadamente a las 15:00 horas.

Restricciones al tráfico y estacionamiento

Desde el pasado viernes, el montaje de las infraestructuras de salida y meta ha obligado a cerrar el Paseo de las Delicias, que permanecerá cortado hasta las 19:00 horas del domingo. Como alternativa, se han habilitado desvíos por la Avenida de la Guardia Civil y la calle Moliní. Del mismo modo, la Avenida de María Luisa está inhabilitada al tráfico, desviándose la circulación por las avenidas del Cid y Portugal.

La prohibición de estacionamiento es otro de los pilares del plan de movilidad. Desde el sábado no se permite aparcar en vías clave como Moliní, Guardia Civil, Las Razas, La Rábida, Chile, Uruguay e Isabel la Católica. Asimismo, se han despejado de vehículos zonas como el Camino de los Descubrimientos, Cardenal Bueno Monreal, Manuel Siurot y el parking frente al Rectorado. Para facilitar el tránsito de personas ajenas a la prueba, el Consistorio ha señalizado puntos de desalojo en enclaves estratégicos como la Plaza del Duque, Torneo, República Argentina y Kansas City.

Tussam: líneas suprimidas y desvíos generales

La empresa municipal de transportes, Tussam, verá alterada la práctica totalidad de su red. Las líneas 1, C1, C2, C3, C4 y C5 no prestarán servicio entre las 8:00 y las 14:00 horas (la C5 hasta las 15:00). Por su parte, el Metrocentro (T1) y las líneas 40, 41 y 43 retomarán su actividad de forma escalonada a partir de las 11:00 horas, mientras que el Tranvibús (TB1) lo hará a las 14:00 horas.

Otras rutas también sufrirán interrupciones temporales:

• Líneas 5, 25, 26, 30 y 31: Sin servicio de 8:00 a 12:30 horas.

• Líneas 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20: Suspendidas de 8:00 a 11:30 horas.

• Línea Especial Aeropuerto (EA): Limitada en Santa Justa hasta las 11:30 horas; posteriormente circulará sin pasar por el Prado hasta las 14:00 horas.

Ante esta coyuntura, las autoridades municipales recomiendan encarecidamente a los ciudadanos y visitantes optar por el metro o el servicio de Sevici para los desplazamientos durante la mañana dominical.

Limpieza y actividades previas

Para garantizar el estado óptimo de los 42 kilómetros de recorrido, Lipasam ha desplegado un contingente especial de 80 trabajadores y 50 vehículos. El dispositivo se centrará especialmente en las zonas de avituallamiento y en los puntos de salida y meta, fomentando la recogida selectiva de residuos mediante la instalación de contenedores específicos para corredores y público.

Como antesala a la gran prueba, este sábado 14 de febrero se celebra la 5K Breakfast, una carrera de 5 kilómetros que partirá a las 9:30 horas desde la Plaza de América. Esta prueba previa provocará cortes intermitentes entre las 8:50 y las 10:40 horas en avenidas como La Palmera, Manuel Siurot y La Borbolla, afectando a la movilidad en el entorno del Parque de María Luisa durante la mañana del sábado.