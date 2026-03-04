El presidente del Gobierno ha comparecido este miércoles para fijar la posición de España en el conflicto de Oriente Próximo con un aspecto físico deteriorado y señales cutáneas visibles que han reactivado el debate sobre su bienestar.

El Palacio de la Moncloa ha sido escenario este miércoles de una declaración institucional de diez minutos en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado sobre la postura de España ante la escalada bélica entre Irán, Estados Unidos e Israel. Sin embargo, más allá del contenido político y del rescate de la consigna «No a la guerra», la atención se ha centrado en el evidente deterioro físico del jefe del Ejecutivo y, de manera específica, en unas misteriosas marcas en su cuello que han vuelto a situar su estado de salud en el foco de la opinión pública.

Durante su intervención, en la que no se han admitido preguntas, ha destacado una señal vertical oscura y gruesa situada bajo la nuez, que bajaba desde la glotis hasta perderse en el cuello de la camisa. Según las imágenes captadas, la marca presentaba un tono encarnado y una textura similar a una cicatriz, diferenciándose de los pliegues naturales de la piel. Asimismo, en el lateral izquierdo del cuello se apreciaba otra irregularidad que, dependiendo del ángulo, se observaba como una sombra abultada o una herida.

Un deterioro progresivo bajo el foco mediático

Este nuevo episodio se suma a las informaciones publicadas recientemente. La fuente Libertad Digital señaló en exclusiva que el presidente padece una dolencia cardiovascular por la cual estaría recibiendo tratamiento en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Aunque la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, interpeló en el Congreso sobre esta cuestión la pasada semana, Sánchez se limitó a responder a través de la red social X asegurando que no padece ninguna enfermedad de este tipo, añadiendo que, de ser así, «no habría ningún problema».

A sus 53 años, el aspecto de Pedro Sánchez ha experimentado un cambio notable en comparación con los registros de 2024. Los observadores señalan una extrema delgadez, un rictus tenso y un rostro demacrado con facciones muy marcadas. Expertos en reputación y comunicación han vinculado este proceso a un cuadro de estrés crónico derivado de la presión política y los escándalos que afectan a su entorno, lo que habría derivado en una pérdida de peso acusada, ojeras y un aumento del vello cano.

Hipótesis sobre las marcas y antecedentes

Frente a la alarma generada por las señales en el cuello, algunas fuentes sugieren explicaciones más cotidianas, como posibles cortes o irritaciones derivados del afeitado. De hecho, estas rojeces ya fueron visibles el pasado domingo durante la cena de inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona. No obstante, la persistencia de las marcas y su morfología continúan alimentando las conjeturas.

El desgaste físico del líder del PSOE ha sido una constante en sus últimas apariciones, desde su regreso de las vacaciones de Navidad hasta su reciente estancia en París. En todas ellas, la imagen de un presidente con el rostro enjuto y venas hinchadas en las manos ha contrastado con la estampa de sus primeros años al frente del Gobierno, confirmando un deterioro que parece agravarse con el transcurso de la legislatura y las crisis internacionales y domésticas a las que se enfrenta.