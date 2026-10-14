En un día descrito como histórico para la ciudadanía de Ceuta, Sus Majestades los Reyes han subrayado la inquebrantable españolidad de la ciudad.

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Durante su visita al cementerio de Sidi Embarek, los Reyes destacaron la importancia de mantener la humanidad incluso en los momentos más difíciles.

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