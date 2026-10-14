El Partido Popular de Ceuta ha expresado su gratitud a Sus Majestades los Reyes por su visita a la ciudad en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

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Durante el encuentro, se hizo entrega de la Llave de la Ciudad como símbolo de lealtad y reconocimiento a la Corona y a la nación. El acto buscó reafirmar la unidad y el respaldo del país en la búsqueda de seguridad y estabilidad para Ceuta.

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