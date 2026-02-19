Esta corriente, nacida bajo el paraguas de la cultura ‘Otherkin’, define a personas que se identifican de forma profunda y espiritual con animales no humanos. Tras su expansión por Sudamérica, el movimiento aterriza en nuestro país impulsado por el algoritmo de redes sociales como TikTok.

En un mundo hiperconectado donde las fronteras de la identidad parecen diluirse, un nuevo fenómeno social ha comenzado a ganar tracción entre los jóvenes españoles: los ‘Therian’. Aunque a simple vista pueda confundirse con un juego o el uso de disfraces, la realidad de este movimiento es mucho más compleja y profunda. Un ‘Therian’ se define como alguien que se identifica parcial o totalmente como un animal no humano, estableciendo una conexión que, según sus miembros, es de naturaleza psíquica o espiritual.

Este fenómeno no se entiende como una actuación pasajera para el público. Los integrantes de esta comunidad aseguran que una parte de su psique pertenece a un animal, comúnmente mamíferos como el lobo, el perro o el gato. Esta vivencia se describe como algo involuntario y duradero, una forma íntima de entender su propia existencia en un mundo que a menudo les resulta ajeno.

Raíces mitológicas y desarrollo digital

El término proviene de la teriantropía (del griego therion, bestia, y anthropos, humano), un concepto presente en la mitología universal a través de figuras como los hombres lobo o dioses con cabeza animal. Sin embargo, la versión actual ha abandonado la fantasía literaria para organizarse como una subcultura digital sólida.

Aunque el movimiento tuvo su desarrollo inicial en la década de los noventa, ha sido en pleno 2026 cuando ha alcanzado su máximo apogeo gracias a la visibilidad global de las redes sociales. Espacios colaborativos como WikiFur han permitido acuñar un vocabulario propio y organizar categorías dentro de la cultura Otherkin, que engloba a quienes se identifican con seres no humanos, incluyendo criaturas mitológicas como dragones o elfos. TikTok ha actuado como el gran amplificador, permitiendo que jóvenes de distintas culturas encuentren «su manada» en la red.

El debate social: entre la identidad y la salud mental

La expansión de los ‘Therian’ ha generado un intenso debate, especialmente en Sudamérica, donde el fenómeno está más asentado. Ciudades como Montevideo (Uruguay) o Buenos Aires (Argentina) han sido pioneras en la organización de encuentros presenciales y quedadas. No obstante, la polémica también ha hecho acto de presencia; incidentes aislados, como el de una menor que mordió a otra persona durante un encuentro, han encendido las alarmas sobre los límites de este comportamiento.

Los especialistas analizan el fenómeno desde diversas perspectivas:

Los adolescentes buscan comunidades donde compartir una identidad común en una etapa vital de búsqueda. Salud mental vs. Libertad: Existe un debate abierto sobre si se trata de una expresión legítima de la identidad o de una tendencia que requiere atención profesional.

Existe un debate abierto sobre si se trata de una expresión legítima de la identidad o de una tendencia que requiere atención profesional. Moda pasajera: Algunos expertos distinguen entre quienes sienten esta conexión de forma intrínseca y aquellos que se suman al movimiento por su naturaleza viral.

En última instancia, el fenómeno ‘Therian’ parece reflejar una necesidad humana fundamental: la búsqueda de diferenciación y refugio en un mundo hiperconectado. Más allá de la identificación con lobos o felinos, la corriente habla de la necesidad de encontrar un lugar propio en la sociedad actual, donde cualquier identidad, por insólita que resulte, busca desesperadamente su sitio en el mundo.