Willy Bárcenas y Antón Carreño firman el tema oficial de la sexta entrega de la saga, cuyo estreno está previsto para el 13 de marzo. La banda, con su habitual ironía, ha calificado el proyecto como su «peor colaboración» hasta la fecha.

El regreso de José Luis Torrente a la gran pantalla ya tiene banda sonora oficial. Santiago Segura ha confiado en Taburete para componer el tema principal de ‘Torrente Presidente’, la nueva entrega de la exitosa franquicia cinematográfica que llegará a los cines el próximo 13 de marzo. La colaboración entre el cineasta y el grupo liderado por Willy Bárcenas y Antón Carreño se ha anunciado a través de una serie de vídeos en redes sociales cargados de sarcasmo y guiños a la cultura popular española.

La banda madrileña ha jugado con su propia imagen pública para promocionar el lanzamiento. «A Taburete nos han llamado: fachas, pijos, derechitas, mala música y peor gusto. Y ahora llega nuestra peor colaboración. Quedáis avisados», señalaba el grupo en un primer comunicado, anticipando la naturaleza irreverente de este proyecto musical que se estrenará íntegramente en plataformas de streaming este viernes 20 de febrero.

Un himno satírico para el «vigía de Occidente»

En los adelantos compartidos en el estudio de grabación junto a Santiago Segura, los artistas han revelado parte de la letra de la canción, que mantiene el tono satírico y políticamente incorrecto que caracteriza a la saga. «Señor Torrente, es usted mi presidente, con paguitas y pensiones se ganan las elecciones», reza una de las estrofas del tema que los músicos han definido como un «temazo».

La letra no escatima en adjetivos directos para definir al personaje central, refiriéndose a él como el «vigía de Occidente» y calificándolo de «putero, machirulo, facha y drogodependiente». Durante la promoción, Taburete bromeó incluso con proponer el himno de España como base musical, a lo que Segura respondió con ironía: «Esto es música clásica. Es lo opuesto».

Expectación ante el estreno en Spotify

La estrategia de lanzamiento de la canción, prevista para mañana día 20, busca servir de «aperitivo» antes del desembarco de la película en las salas españolas. Santiago Segura, que supervisó personalmente la sesión de grabación, se mostró satisfecho con el resultado final pese a las bromas iniciales sobre la seriedad con la que el grupo aborda sus composiciones.

Las reacciones de los seguidores no se han hecho esperar, inundando las redes sociales de comentarios que vaticinan un nuevo éxito de taquilla para el director. Entre los mensajes más repetidos destacan las peticiones de un cameo de los integrantes de Taburete en el largometraje, algo que no ha sido confirmado oficialmente pero que encajaría con la tradición de la saga de incluir rostros conocidos de la actualidad española.