El Gobierno aprueba una mejora en la deducción por obtención de rendimientos del trabajo que alcanzará los 591 euros. La medida busca evitar que los trabajadores que perciban el nuevo Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 17.094 euros anuales, tengan que tributar por el impuesto sobre la renta.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva rebaja fiscal dirigida a los trabajadores con menores ingresos. Por cuarto año consecutivo, el Ejecutivo ajusta el IRPF para acompasar el sistema tributario a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que para este ejercicio 2026 se ha fijado en 17.094 euros brutos anuales (equivalentes a 1.221 euros mensuales en 14 pagas).

El objetivo principal de esta reforma es corregir el denominado «error de salto», un fenómeno técnico que se produce cuando un incremento salarial mínimo sitúa al trabajador en un tramo impositivo superior, provocando que el aumento de la retención sea mayor que la propia subida de sueldo. Para evitarlo, Hacienda ha incrementado la deducción específica para estas rentas de los 340 euros anteriores hasta un máximo de 591 euros.

Una exención efectiva para el Salario Mínimo

Con este ajuste, los contribuyentes que perciban exclusivamente el SMI no tendrán que pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, garantizando un tipo efectivo del 0%. Según las estimaciones gubernamentales, esta medida permitirá que un trabajador que cobre el mínimo pague 365 euros menos de impuestos que en el ejercicio 2025.

Aunque el beneficio máximo se concentra en los sueldos más bajos, la medida tiene un alcance mayor. La deducción se aplicará de forma progresiva a todos aquellos contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 20.000 euros anuales. De esta forma, el alivio fiscal se extiende a un abanico más amplio de trabajadores con sueldos moderados, suavizando la carga tributaria en los tramos iniciales de la escala.

Impacto en la declaración de la Renta y calendario

Es fundamental distinguir cómo afectará esta medida a los próximos compromisos con la Agencia Tributaria:

Campaña de la Renta 2025 (abril 2026): Se aplicarán los criterios vigentes el año pasado. Los trabajadores que cobraron el SMI de 2025 ( 16.576 euros anuales ) podrán aplicarse la deducción de 340 euros . Si el sueldo fue ligeramente superior (hasta 18.276 euros), se aplica un coeficiente corrector del 0,2 sobre la diferencia.

Se aplicarán los criterios vigentes el año pasado. Los trabajadores que cobraron el SMI de 2025 ( ) podrán aplicarse la deducción de . Si el sueldo fue ligeramente superior (hasta 18.276 euros), se aplica un coeficiente corrector del 0,2 sobre la diferencia. Campaña de la Renta 2026 (abril 2027): Será entonces cuando los contribuyentes vean reflejada en su declaración la nueva deducción de hasta 591 euros aprobada ahora por el Consejo de Ministros.

En la práctica, esta medida supone que Hacienda devuelve o deja de ingresar el IRPF que se retiene mensualmente en la nómina de estos trabajadores, permitiendo que la subida del salario mínimo llegue de forma íntegra al bolsillo del ciudadano. Hacienda calcula que esta serie de deducciones aplicadas desde 2019 ha supuesto un ahorro acumulado de 11.000 millones de euros para los contribuyentes.