Este sábado 25 de abril de 2026 se celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, una de las citas habituales de cada semana para miles de jugadores en España. El sorteo ordinario de hoy tiene un primer premio de 600.000 euros a la serie, lo que equivale a 60.000 euros al décimo, y un segundo premio de 120.000 euros a la serie, con 12.000 euros por décimo.

El sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado se celebra a partir de las 13:00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Como es habitual, los jugadores podrán comprobar los números premiados una vez finalicen las extracciones y se publiquen los resultados oficiales.

Resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de abril

Primer premio: 40010

Segundo premio: 68313

Reintegros: 0, 6 y 2

Extracciones de 4 cifras: 6100, 7545, 3937 y 6737

Extracciones de 3 cifras: 955, 018, 780, 139, 351, 783, 579, 710, 753 y 984

Extracciones de 2 cifras: 15, 31, 70, 72, 66, 06 y 41

Los resultados de la Lotería Nacional se actualizarán en cuanto se conozcan los números premiados del sorteo de este sábado.

Premios de la Lotería Nacional de hoy

El sorteo ordinario de este sábado reparte un total de 42 millones de euros en premios. La emisión está formada por diez series de 100.000 billetes, con décimos de 6 euros, y el 70% de la emisión se destina a premios.

El primer premio de la Lotería Nacional está dotado con 600.000 euros por serie, es decir, 60.000 euros al décimo. El segundo premio reparte 120.000 euros por serie, equivalentes a 12.000 euros por décimo. Además, el sorteo incluye aproximaciones, centenas, terminaciones, reintegros y extracciones especiales de dos, tres y cuatro cifras.

Cómo comprobar si tu décimo de la Lotería Nacional está premiado

Para saber si un décimo está premiado, hay que revisar el número completo y también sus terminaciones. Además del primer y segundo premio, la Lotería Nacional reparte premios por aproximaciones, centenas, últimas cifras y reintegros.

Los jugadores pueden comprobar la Lotería Nacional de hoy a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en administraciones autorizadas o mediante los comprobadores de décimos habilitados por los medios que ofrecen el resultado del sorteo.

Cuánto se lleva Hacienda de un premio de la Lotería Nacional

Los premios de loterías superiores a 40.000 euros están sujetos a retención fiscal. La Agencia Tributaria aplica un 20% sobre la cantidad que supera ese límite exento, por lo que solo tributa la parte del premio que excede de los primeros 40.000 euros.

En el caso del primer premio de hoy, dotado con 60.000 euros al décimo, la retención se aplicaría sobre 20.000 euros, es decir, la cantidad que supera el mínimo exento.

Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 25 de abril puede seguirse en directo desde las 13:00 horas a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez finalizado, se publicará la lista con todos los números premiados, incluidos el primer premio, el segundo premio, las terminaciones y los reintegros.