Organizar bien la nevera es una de las formas más sencillas de ahorrar dinero en casa. Muchas veces, los alimentos se estropean antes de tiempo porque están mal colocados, se guardan sin protección o quedan olvidados al fondo de un estante. Aprender cómo organizar la nevera ayuda a conservar mejor la comida, evitar malos olores y reducir el desperdicio alimentario.

No todas las zonas del frigorífico tienen la misma temperatura. Por eso, colocar cada alimento en el lugar adecuado puede marcar la diferencia entre que dure varios días más o que acabe en la basura.

La parte superior de la nevera

La zona superior suele tener una temperatura algo menos fría que las baldas inferiores. Es un buen lugar para alimentos ya cocinados, sobras, embutidos abiertos, conservas empezadas o productos que no necesitan el frío más intenso.

Eso sí, es importante guardar siempre la comida en recipientes cerrados. Los táperes herméticos evitan que los olores se mezclen y reducen el riesgo de contaminación cruzada.

También conviene etiquetar las sobras con la fecha de preparación. Así se evita olvidar comida durante días y se consume antes de que pierda calidad.

Las baldas centrales

Las baldas centrales son adecuadas para lácteos, yogures, quesos, postres refrigerados y productos de consumo frecuente. Al estar a una temperatura estable, permiten conservar bien alimentos que necesitan frío constante.

Una buena idea es agrupar los productos por categorías. Por ejemplo, una zona para lácteos, otra para embutidos y otra para alimentos preparados. Esto facilita encontrar lo que se busca y evita dejar la puerta abierta demasiado tiempo.

Cuanto más tiempo permanece abierta la nevera, más se altera la temperatura interior. Por eso, mantener el orden también ayuda a que el frigorífico funcione mejor.

La zona inferior: carnes y pescados

La parte baja de la nevera suele ser una de las más frías. Es el lugar más recomendable para guardar carne y pescado crudos, siempre dentro de envases cerrados o recipientes que impidan que los jugos caigan sobre otros alimentos.

Este punto es fundamental para la seguridad alimentaria. Los productos crudos no deben estar encima de comidas ya preparadas, frutas o verduras, porque podrían contaminarlas.

Si la carne o el pescado no se van a consumir pronto, lo mejor es congelarlos cuanto antes. Esperar demasiados días aumenta el riesgo de que pierdan calidad.

Los cajones de frutas y verduras

Los cajones están pensados para frutas y verduras, pero no todos los productos se conservan igual. Algunas frutas, como plátanos, tomates o aguacates verdes, suelen madurar mejor fuera de la nevera hasta alcanzar su punto adecuado.

Las verduras de hoja, zanahorias, calabacines, pimientos o brócoli pueden conservarse bien en frío. Para alargar su duración, conviene guardarlas secas y evitar que queden aplastadas.

También es recomendable separar frutas muy maduras de otros productos, ya que algunas desprenden etileno, un gas que puede acelerar la maduración de alimentos cercanos.

La puerta de la nevera

La puerta es la zona menos fría del frigorífico porque está expuesta a cambios de temperatura cada vez que se abre. Por eso, no es el mejor sitio para productos delicados.

En la puerta pueden colocarse bebidas, salsas, mermeladas, mantequilla o productos que soportan mejor las variaciones de temperatura. En cambio, es preferible evitar guardar ahí alimentos muy sensibles.

El método para no olvidar comida

Una técnica sencilla para organizar la nevera es colocar delante los productos que caducan antes y dejar detrás los recién comprados. Este sistema ayuda a consumir primero lo más antiguo y reduce el desperdicio.

También conviene hacer una revisión rápida antes de ir al supermercado. Saber qué hay en la nevera evita compras duplicadas y permite planificar comidas con productos que ya están abiertos.

No llenar demasiado la nevera

Una nevera demasiado llena enfría peor. El aire frío necesita circular para mantener una temperatura uniforme. Si los estantes están saturados, algunos alimentos pueden no conservarse correctamente.

Organizar la nevera no solo mejora la conservación de los alimentos, también ayuda a ahorrar, cocinar mejor y tirar menos comida. Con pequeños cambios en la colocación diaria, es posible alargar la vida de muchos productos y aprovechar mejor cada compra.