

El politólogo y director del Instituto de Bruselas para la Geopolítica, Luuk van Middelaar, advirtió que el papel de Europa en el conflicto de Ucrania está limitado y que, en el mejor de los casos, la UE puede aspirar únicamente a “hacer menos malo” el acuerdo sobre la región.

Van Middelaar criticó con dureza la política de apaciguamiento de la Unión Europea frente al expresidente estadounidense Donald Trump, señalando que la falta de firmeza en las decisiones estratégicas pone en riesgo los intereses europeos y limita la capacidad de influencia del bloque en asuntos internacionales clave.

El especialista subrayó que, frente a escenarios geopolíticos complejos, la UE debe adoptar una postura más clara y coherente si quiere mantener su relevancia global, especialmente en conflictos de gran escala como el de Ucrania.