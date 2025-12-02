

La Policía de Jaén centra su investigación en determinar si una de las menores involucradas pudo haber influido en la decisión de la otra de quitarse la vida. Según fuentes oficiales, una de las niñas presentaba un perfil problemático desde hace meses y contaba con un seguimiento dentro del protocolo por autolesiones desde hace un año.

La autopsia confirmó que se trató de un doble suicidio y descartó que los hechos estuvieran relacionados con acoso escolar, lo que refuerza la hipótesis de que la influencia entre ambas podría haber sido un factor determinante.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y analizando la dinámica entre las menores para esclarecer los motivos que llevaron a esta tragedia. Mientras tanto, los familiares y el entorno cercano han recibido apoyo psicológico para afrontar la situación.

Las autoridades insisten en la importancia de prestar atención a señales de riesgo en menores y recuerdan que existen recursos de ayuda para quienes atraviesan dificultades emocionales.