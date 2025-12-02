El emérito Juan Carlos I ha vuelto a situarse en el centro de la atención mediática tras publicar un vídeo dirigido a los jóvenes españoles, en el que reivindica el papel de la monarquía y solicita apoyo para su hijo, el rey Felipe VI. Sin embargo, la Casa del Rey considera la grabación “inoportuna e innecesaria”, según fuentes de Zarzuela.

El vídeo, difundido el domingo por la noche y recogido por RTVE, llega apenas unos días antes del lanzamiento en España de las memorias del emérito, Reconciliación, publicadas en Francia el pasado 5 de noviembre. Desde la Casa del Rey se interpreta esta aparición como un intento de promoción de una obra que ha generado polémica y dificultades para Felipe VI.

En poco más de un minuto y medio, Juan Carlos I, con la bandera española de fondo, recuerda a los jóvenes que la Transición española fue fruto del esfuerzo y la generosidad de varias generaciones: “Vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar y dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas”.

El emérito defiende la publicación de sus memorias como un intento de transmitir la historia reciente de España de “primera mano” y de dejar constancia de su legado como monarca. Además, subraya el papel institucional de la monarquía en conectar a España con el resto del mundo.

Finalmente, Juan Carlos I solicita apoyo para Felipe VI en su “duro trabajo” de unir a todos los españoles y asegura que su mensaje busca únicamente recordar la historia y animar a las nuevas generaciones. Esta es la primera comunicación directa a los españoles desde su abdicación en 2014 y desde que se trasladó a Emiratos Árabes Unidos en 2020.