Vladímir Putin ha celebrado la captura total por parte de las fuerzas rusas de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, describiéndola como un “logro importante” que fortalecerá los objetivos de Rusia en la guerra.

El presidente ruso se dirigió a la cúpula militar en un vídeo difundido por el Kremlin el lunes por la noche: “Quiero darles las gracias. Todos entendemos cómo de importante es”, afirmó.

Hasta el momento, Ucrania no ha realizado comentarios sobre la caída de Pokrovsk, cuya toma podría abrir la vía para que Rusia avance hacia el norte, rumbo a las principales ciudades de la región de Donetsk aún bajo control ucraniano: Kramatorsk y Sloviansk.

La noticia llega en un momento de intensificación diplomática, ya que Estados Unidos busca impulsar un acuerdo de paz en la región. Este martes, el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, acompañado por su yerno Jared Kushner, se reunirá con Putin en Moscú.