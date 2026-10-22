El conjunto blanco, dirigido por Pedro Martínez, busca su cuarta victoria consecutiva en la máxima competición continental tras enderezar el rumbo con tres triunfos seguidos y afianzarse en la parte alta de la clasificación

El Real Madrid afronta un nuevo compromiso oficial en el marco de la Euroliga con su desplazamiento para medirse al Maccabi de Tel Aviv. Tras un inicio de temporada condicionado por tres derrotas consecutivas en el arranque del torneo europeo, el equipo madridista ha conseguido enderezar el rumbo deportivo encadenando tres victorias sucesivas. Esta reacción, unida a los cuatro triunfos cosechados en la Liga Endesa —donde el conjunto se sitúa como líder en solitario—, evidencia que el proyecto dirigido por Pedro Martínez empieza a transitar con velocidad de crucero y a mostrar momentos muy brillantes en su juego sobre la cancha.

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El contexto del encuentro en Belgrado y la situación del Maccabi

El enfrentamiento se disputará en un escenario condicionado por la situación institucional y de seguridad del club israelí. Como es sabido, el Maccabi no disputa sus partidos como local en Tel Aviv, sino que ejerce su condición de anfitrión en la ciudad de Belgrado, concretamente en el Aleksandar Nikolic Hall —la antigua sala Pionir—. Además, los encuentros se celebran a puerta cerrada y sin público general, con la asistencia habitual de apenas tres a cuatro cientos invitados. Esta circunstancia reduce notablemente el factor cancha que históricamente caracterizaba a su otrora casi inexpugnable Menora Mivtachim Arena, haciendo que los israelíes se muestren más vulnerables como locales.

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En el plano clasificatorio, el Maccabi de Tel Aviv presenta un balance de dos victorias y cuatro derrotas, situándose con un triunfo menos que el combinado madridista. Las previsiones generales apuntan a que, por plantilla, química y opciones competitivas, el conjunto israelí acabe la fase regular fuera de los puestos de eliminatorias directas (Playoffs) y deba luchar, en el mejor de los casos y si la temporada se le da bien, por meter la cabeza en el acceso a través del Play-In. No obstante, el rival mantiene un bloque competitivo peligroso y llega a este compromiso tras disputar una doble jornada exigente en la que llevó al límite al Barcelona —partido que los azulgranas resolvieron sobre la bocina con un triple de Robinson— y en la que logró imponerse al Valencia Basket en el Roig Arena.

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Estado de las plantillas y bajas para la séptima jornada

De cara a este duelo de la séptima jornada de la competición continental, el conjunto israelí afronta el choque con una baja muy sensible en su rotación exterior. El Maccabi no podrá contar con Lundberg, quien sufre una rotura parcial del tendón del cuádriceps y cuyo periodo estimado de baja se prolongará entre seis y ocho semanas. Por su parte, el Real Madrid afronta el desplazamiento a tierras serbias manteniendo en su enfermería únicamente las ausencias ya conocidas y de larga duración de Usman Garuba y Gabi Deck.

El encuentro entre el Maccabi de Tel Aviv y el Real Madrid, correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Euroliga, está fijado para este jueves 22 de octubre a las 20:05 horas en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado. Los aficionados interesados en seguir la evolución del partido en directo por televisión e internet podrán hacerlo a través de la plataforma de pago Movistar+, que ostenta los derechos de retransmisión de la máxima competición continental de baloncesto en España.