El técnico del Real Madrid defiende el rendimiento del brasileño ante el Leipzig, destaca las actuaciones de Thibaut Courtois y Fede Valverde, y aborda el estado del equipo en la previa del Clásico ante el FC Barcelona

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, analizó en rueda de prensa la situación del futbolista brasileño Vinícius Júnior, quien este miércoles volvió a recibir una pitada por parte de la afición del Santiago Bernabéu. El feudo blanco volvió a manifestar su cansancio por las actuaciones del jugador durante la presente temporada, un hecho ante el cual el técnico luso salió en defensa de su atacante. Mourinho ofreció una reflexión sobre el impacto psicológico que generan estas reacciones desde la grada, señalando que «recibir pitos fuera de casa es una inyección de motivación, pero en tu casa te hace daño», al tiempo que valoró el trabajo táctico realizado por el internacional brasileño sobre el terreno de juego.

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La defensa de Vinícius Júnior y los motivos de su sustitución ante el Leipzig

Cuestionado por el estado de ánimo de Vinícius Júnior tras la reacción de la afición, Mourinho prefirió mantener la cautela sobre la percepción externa del futbolista. «Es muy personal si está triste o no, podéis tener una percepción, pero solo él puede decir abiertamente lo que siente o no», argumentó el preparador madridista. En el plano puramente deportivo, el técnico se mostró satisfecho con el rendimiento ofrecido por el brasileño ante el Leipzig, a pesar de que «siempre se espera más de Vinícius, que sea decisivo individualmente». Según detalló el técnico, el ‘7’ blanco asumió «más responsabilidad defensiva» que el resto de los integrantes de la línea de ataque, manteniendo el equilibrio del equipo pese a no mostrarse «desbordante con balón».

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Respecto al momento del cambio en el minuto 70, cuando el atacante abandonó el terreno de juego entre pitos del público, Mourinho justificó la decisión como un recurso estratégico motivado por la amplitud de su plantilla. «El cambio es de un entrenador que tiene un banquillo rico y que sabía que podía dar otra velocidad al partido con gente como Diomande o Endrick», explicó la retransmisión del relevo. El entrenador portugués insistió en que esta dinámica de sustituciones será habitual durante el curso: «Va a pasar muchas veces sacar a un jugador que no está mal por un jugador que puede dar cosas diferentes».

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🗣️ José Mourinho: "VINÍCIUS necesita el apoyo de TODOS y que te piten en tú casa te hace daño."



MÁS ALTO IMPOSIBLE 👏🏻 pic.twitter.com/v9fFh6ZrdA — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 21, 2026

El análisis sobre el equipo, los elogios a Courtois y la versatilidad de Fede Valverde

En su balance general del encuentro frente al conjunto alemán, Mourinho reconoció que «nadie» en la plantilla se encuentra en el punto deseado, dado su nivel de exigencia personal, aunque remarcó la evolución positiva del grupo al afirmar que «si comparas con partidos anteriores, vamos mejorando». No obstante, el preparador luso lamentó el gol encajado por su equipo en la recta final del choque, achacándolo a una desconexión por exceso de relajación. «El gol que nos hacen hoy no me gusta, porque el portero te hace dos paradas increíbles que te deja el partido para que tú lo ganes. Y al portero le gusta mucho irse a casa sin goles», señaló sobre las intervenciones de Thibaut Courtois en la primera mitad, a quien definió con admiración al recordar su etapa coincidiendo con Petr Cech en el Chelsea.

Por otro lado, Mourinho elogió el «partidazo» firmado por Fede Valverde desde el lateral derecho, resaltando la labor asociativa del charrúa por ese costado. A pesar del buen rendimiento del uruguayo, el técnico no confirmó su presencia en esa misma demarcación de cara al Clásico del próximo domingo ante el FC Barcelona: «La situación de Fede me hace daño, porque tengo que dejar a dos laterales derechos fuera». Finalmente, el entrenador portugués mostró su satisfacción con el desempeño del doble pivote formado por Eduardo Camavinga y Bernardo Silva, asegurando que perfiles como el del internacional portugués o Arda Güler aportan «más salida, más control y más velocidad en la transición», para concluir rechazando las informaciones previas sobre la designación arbitral del duelo contra el conjunto azulgrana al recordar que «solo es oficial 24 horas antes».