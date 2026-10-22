El conjunto blaugrana sufre su primera derrota de la temporada (4-2) frente al vigente campeón europeo en el Parque de los Príncipes, rompiendo una racha de 11 victorias consecutivas en un choque marcado por el desgaste físico y la asimilación del resultado de cara al duelo ante el Real Madrid

El FC Barcelona ha cosechado su primer tropiezo de la temporada tras caer por 4-2 frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. La derrota en la capital francesa pone fin a una dinámica impecable de 11 victorias consecutivas en el inicio del curso para el equipo dirigido por Hansi Flick. A pesar de que el choque contó con alternativas y oportunidades para ambas partes, el vigente bicampeón de Europa impuso su superioridad y asedió de forma constante la portería culé. Una destacada actuación del guardameta Joan García no pudo impedir que acabara encajando cuatro tantos a lo largo del enfrentamiento. Tras la conclusión del choque, tanto integrantes de la plantilla como estamentos del club han asumido un discurso de autocrítica para analizar lo sucedido en el terreno de juego.

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Anthony Gordon reconoce la superioridad parisina y asume su exigencia individual

Entre los futbolistas que analizaron el tropiezo al término del partido en el Parque de los Príncipes estuvo Anthony Gordon. El atacante británico, que formó parte del esquema titular en la parcela ofensiva blaugrana, no dudó en admitir el dominio ejercido por el rival durante los noventa minutos de juego. «Ellos se lo merecieron, me pareció que fueron el mejor equipo, tuvieron mejores momentos y mostraron más calidad. Físicamente, fueron capaces de mantener la presión y la intensidad durante más tiempo que nosotros», argumentó el internacional inglés tras el pitido final. En sus valoraciones, Gordon puso en relieve la condición de «equipo a batir» que ostenta el cuadro parisino y reconoció el bajón físico experimentado por el equipo desde los primeros compases del choque.

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La reflexión más severa realizada por el delantero estuvo enfocada en su propio rendimiento individual sobre el césped, en una noche donde la parcela ofensiva del Barcelona, en la que tampoco Raphinha pudo seguir la estela trazada por Lamine Yamal, se vio superada por el entramado defensivo local. «Todavía tengo mucho trabajo individual por hacer. En noches como esta quiero rendir al máximo, y no creo que haya tenido mi mejor actuación», aseveró Gordon. Asimismo, el futbolista emplazó una eventual revancha frente al conjunto de la capital francesa para «las rondas finales» del torneo continental, al tiempo que fijó de inmediato la atención del vestuario en el compromiso liguero del próximo domingo ante el Real Madrid, un choque que catalogó abiertamente como «un partido importantísimo».

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La lectura de Hansi Flick y la directiva culé ante la perspectiva del gran duelo liguero

A pesar del marcador adverso encajado en territorio francés, en el seno del FC Barcelona han querido valorar los aspectos positivos que deja la primera derrota del curso. Desde la directiva culé se ha trasladado que caer ante un oponente de la entidad del PSG «viene bien para el Clásico» y puede actuar como un «trampolín» de motivación para afrontar el choque ante el eterno rival. En Can Barça se resta trascendencia al resultado al considerar que una derrota «podía suceder» debido a la enjundia del oponente y al impacto de las bajas en el planteamiento. Por su parte, el técnico Hansi Flick relativizó el impacto de la jornada europea en las aspiraciones del curso: «Estamos todavía en octubre, y la Champions se gana en junio». En la entidad azulgrana toman como referencia el propio recorrido reciente del cuadro galo, que no precisó dominar la fase inicial del torneo para terminar proclamándose campeón en las dos últimas ediciones.

El análisis interno del club justifica asimismo el 4-2 encajado a partir de ausencias sensibles en el esquema como las de Eric García y Koundé, además de la suplencia de Rodri sobre el césped parisino. No obstante, el desarrollo del partido también estuvo condicionado en las filas locales por la lesión de Dembélé a los 20 minutos de juego, una contratiempo que se añadió a la ausencia previa ya conocida de Nuno Mendes. En el capítulo de conclusiones positivas, la directiva del FC Barcelona resalta la actuación firmada por el joven Xavi Espart, autor del primer gol barcelonista en el Parque de los Príncipes y principal candidato para ocupar la demarcación de lateral diestro en el decisivo Clásico del domingo.