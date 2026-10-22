El delantero francés defiende a su compañero brasileño tras marcharse cabizbajo del Santiago Bernabéu, destaca la importancia de la victoria en la Champions League y centra la atención del vestuario en el próximo Clásico

Kylian Mbappé ha querido salir en apoyo de Vinicius Júnior al término del encuentro disputado por el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu frente al Leipzig. El atacante brasileño completó una actuación complicada en el coliseo blanco, del que se retiró visiblemente cabizbajo tras ser sustituido en la segunda parte por el técnico Jose Mourinho. Ante los medios de comunicación tras la victoria del conjunto madridista en la Liga de Campeones, el futbolista francés apeló a la calma de su compañero, asegurando que «tiene que estar tranquilo, recuperar la confianza y recordar quién es», al tiempo que enmarcó el triunfo dentro de la lucha por alcanzar los puestos de acceso directo a la siguiente fase del torneo continental.

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La defensa de Kylian Mbappé a Vinicius y la exigencia personal en el equipo

El gesto de respaldo de Kylian Mbappé hacia Vinicius Júnior se produjo inmediatamente después de la goleada conseguida ante el conjunto germano en la máxima competición europea. El jugador francés, autor de uno de los tantos de la jornada en el feudo madridista, profundizó en la situación de su compañero en la parcela ofensiva para transmitir una lectura de tranquilidad. «Vinicius está bien, él quiere dar mucho a la gente, al equipo… Tiene que estar tranquilo y estar orgulloso de quién es y de la calidad que tiene», manifestó el ariete galo para refrendar el valor de la figura del internacional brasileño dentro del grupo.

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En el plano individual, a pesar de haber sumado un nuevo gol en su cuenta particular durante el choque de Champions League, Kylian Mbappé no dudó en mostrar su habitual nivel de autoexigencia sobre el terreno de juego. El atacante reconoció hallarse en una posición deportiva que exige un rendimiento constante en cada cita del calendario. El propio futbolista señaló que se encuentra «bien», si bien matizó que «puedo hacer más», asumiendo su rol protagónico en la plantilla al declarar que «soy parte de los jugadores a los que hay que exigir más». En este sentido, el galo aseveró que «nunca es suficiente para mí, siempre intento hacer más».

Valoración de la Champions League, la exigencia del Bernabéu y la mirada puesta en el Clásico

Durante sus declaraciones concedidas a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones, Mbappé analizó la relevancia de la victoria obtenida frente al Leipzig para la trayectoria del equipo en la fase de liga. El delantero galo subrayó que en la plantilla son conscientes de la trascendencia de cada resultado para situarse entre los puestos privilegiados de la clasificación europea: «Sabemos que cada punto es importante para entrar en los ocho primeros». Asimismo, añadió que en el vestuario «sabemos que tenemos que ganar el máximo de partidos, hemos ganado tres y faltan cinco», fijando así las cuentas del conjunto blanco para culminar esta primera fase del torneo de manera satisfactoria.

Por otro lado, el internacional francés tuvo palabras de reconocimiento para los aficionados que acudieron al estadio Santiago Bernabéu, comprendiendo el nivel de demanda que exige la hinchada blanca en las noches de fútbol. «Sabemos que cuando jugamos aquí la gente quiere que hagamos muchos goles, que hagamos un juego ofensivo. Intentamos hacerlo en cada partido, intentamos siempre dar alegría a los madridistas», aseguró el atacante madridista sobre la respuesta del equipo ante su público.

Finalmente, cuestionado sobre si el vestuario mantuvo la cabeza puesta en el trascendental choque del próximo domingo frente al FC Barcelona durante el desarrollo del duelo europeo, Mbappé fue tajante al descartar cualquier tipo de distracción previa. El futbolista explicó que el Clásico «es completamente diferente, hemos pensado únicamente en el partido de hoy», concluyendo que es solo a partir de este momento cuando el grupo puede centrarse en el compromiso liguero: «Ahora podemos pensar en lo que pase el domingo, antes no».