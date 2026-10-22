Puerto Deportivo Sotogrande será sede de la I Copa de España DF65, una nueva competición que se celebrará del 4 al 7 de febrero de 2027. Este evento aspira a reunir entre 40 y 50 embarcaciones, con participación de regatistas nacionales e internacionales.

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La prueba está organizada por RCSotogrande, en colaboración con Puerto Sotogrande y el Real Club Marítimo Sotogrande (RCMS). Esta Copa de España representa uno de los principales hitos del calendario deportivo para la temporada 2026/27.

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Arnaldo Brito, presidente de RCSotogrande, ha destacado que la organización de esta primera edición es uno de los principales retos alcanzados desde la creación del proyecto, y ha mostrado su satisfacción por el crecimiento de la flota DF65, que ha aumentado en número y actividad competitiva en los últimos seis años.

La elección de Puerto Sotogrande como sede se debe a su trayectoria en el apoyo al crecimiento de la vela radiocontrol. Brito ha subrayado el respaldo recibido desde el inicio de la flota, lo que ha permitido alcanzar un importante número de participantes en las competiciones.

La organización busca además preparar una competición que esté al nivel de las principales citas internacionales. Hasta el momento, ya hay regatistas confirmados de Alemania, Suecia y Portugal, así como de varias localidades de España, y se anticipa una participación amplia con la posibilidad de sumar patrones de otros territorios.