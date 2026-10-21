El Deportivo de La Coruña W – Deportivo Alavés W se juega el domingo 25 de octubre a las 12:45 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Deportivo de La Coruña W – Deportivo Alavés W

Deportivo de La Coruña W – Deportivo Alavés W Competición: Liga F, jornada 8

Liga F, jornada 8 Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 12:45 (hora peninsular)

12:45 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Municipal de Riazor

El Estadio Municipal de Riazor acogerá el enfrentamiento entre el Deportivo de La Coruña W y el Deportivo Alavés W, correspondiente a la jornada 8 de Liga F. El equipo local, situado en la 10ª posición con 8 puntos tras 7 partidos, ha anotado 8 goles y recibido la misma cantidad. En sus últimos 5 encuentros, han conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Deportivo Alavés W ocupa la 14ª plaza con 7 puntos, habiendo marcado 4 goles y encajado 10. Su reciente trayectoria incluye 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en los últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Deportivo de La Coruña W: 10º con 8 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-E-V-D)

Deportivo Alavés W: 14º con 7 puntos en 7 partidos (4 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-D-D-V)

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