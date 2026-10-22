El Real Madrid consiguió una importante victoria por 4-1 frente al Leipzig en el Santiago Bernabéu, manteniendo su racha perfecta en la fase de grupos de la Champions League. A pesar de un inicio complicado, el equipo dirigido por José Mourinho logró sobreponerse y asegurar el triunfo en la segunda mitad.

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El partido comenzó con un Real Madrid desconectado, lo que permitió al Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, tomar la iniciativa. Sin embargo, el portero Thibaut Courtois fue clave para mantener el empate a cero con dos paradas destacadas. El equipo blanco apenas generó peligro en la primera mitad, con Vinícius y Bellingham como los únicos jugadores activos en ataque.

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Bernardo Silva abre el marcador

El primer gol del partido llegó gracias a Bernardo Silva, quien aprovechó un error del portero Vandevoordt para marcar justo antes del descanso. Este gol cambió la dinámica del encuentro, y el Real Madrid salió con una actitud renovada en la segunda mitad.

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Arda Güler fue el encargado de anotar el segundo gol, tras una jugada en la que participaron varias estrellas del equipo. El tercer gol llegó de la mano de Mbappé, quien tras buscar su gol durante todo el partido, logró una espectacular jugada individual para aumentar la ventaja del Real Madrid.

Diomande cierra la goleada

A pesar de un gol del Leipzig que recortó distancias, el Real Madrid no perdió el control del partido. Diomande, exjugador del Leipzig, selló la victoria con una volea espectacular, dejando el marcador final en 4-1. Esta victoria deja al Real Madrid en una posición favorable en la tabla de la fase de grupos, con confianza renovada para enfrentar el próximo Clásico contra el Barcelona.

El partido también contó con la participación de jugadores como Carlos Espí y Endrick, quienes entraron en la segunda mitad para mantener el ritmo del equipo. En el lado del Leipzig, Gomis y Finkgrafe ingresaron en busca de cambiar el rumbo del partido, pero no lograron evitar la derrota.